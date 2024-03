Tassiana Oliveira (centro, ao lado do padre Wallace) ressalta a importância das doações - Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Tassiana Oliveira (centro, ao lado do padre Wallace) ressalta a importância das doações Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Publicado 13/03/2024 12:29

Campos – O trabalho social desenvolvido com jovens em situação de vulnerabilidade pela Obra do Salvador, em Campos dos Goytacazes (RJ), acaba de receber reforço do governo municipal, com o qual é conveniada através do Fundo de Assistência Social. São 10 computadores e um cheque no valor de R$ 200 mil.

A entrega foi feita nessa terça-feira (12), através da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, pelo secretário Rodrigo Carvalho e a primeira-dama Tassiana Oliveira. É proveniente de emenda parlamentar de custeio e de investimento da deputada federal Chris Tonietto para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na instituição.

O cheque e os materiais de informática foram recebidos por alunos e colaboradores da instituição. “Quando a gente participa de um momento como esse, entregando recurso tão importante, que transforma vidas, a gente tem a certeza de que o trabalho aqui realizado é transparente e eficaz”, ressalta Tassiana Oliveira.

A primeira-dama destaca a iniciativa da deputada Chris Tonietto: “Eu quero agradecer e parabenizar a parlamentar por esse lindo trabalho que ela vem realizando, ajudando a construir sonhos. Aqui, na Obra do Salvador, são vários sonhos e não só dos alunos, como de todos nós que trabalhamos em prol deles, juntamente com o padre Walace e toda sua equipe. Diversas vezes estive aqui e a gente vê o quanto todos são dedicados”.

A Obra do Salvador oferece oficinas de tecnologia, artes criativas e culinárias para adolescentes e adultos. As ações são desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). “É com muita felicidade que a gente realiza essa entrega”, realça Rodrigo Carvalho.

EM BOA HORA - O secretário pontua que não faz nada sozinho: “Então, agradeço a deputada Chris Tonietto, ao trabalho da minha equipe e também à Obra do Salvador por desenvolver o Serviço de Convivência e ofertar um caminho de oportunidades para tantos jovens. Tenho certeza de que esses computadores serão muito úteis e que essa emenda chegou em boa hora”.

Presidente da Obra do Salvador, o padre Wallace Azevedo assinala que, atualmente, a instituição atende 850 jovens; ele analisa que, com a chegada do recurso, novos projetos poderão ser desenvolvidos na instituição: “Os computadores vão nos ajudar bastante, porque a gente sabe muito bem que os nossos jovens hoje, cada vez mais, eles querem a tecnologia”.

O padre aponta que a Obra está iniciando um projeto de centro tecnológico, que irá ofertar aulas de robótica, design gráfico, fotografia, podcast: “O valor de 200 mil reais, para gente, é um grande presente para que possamos continuar trilhando o caminho do crescimento. Não há felicidade maior nossa, da diretoria, dos nossos colaboradores do que quando a gente vê um jovem engajado, que sai da instituição capacitado e garante seu emprego e vai crescendo cada vez mais”, enfatiza.

Assessor da deputada Chris Tonietto, Vitório Gualandi destaca a parceria e o empenho em fazer com que os computadores pudessem chegar à Obra do Salvador: “O objeto principal da política, talvez o único, é fazer o bem comum. Então, as emendas vêm justamente para isso e que nosso gabinete e a prefeitura, e os colaboradores dessa obra possamos ser sempre esses salvadores e transformadores de sonhos”.