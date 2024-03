O interessado deve comparecer à loja da Enel da sua cidade ou recorrer ao call center - Foto Divulgação

Publicado 12/03/2024 22:24 | Atualizado 12/03/2024 22:34

Campos/Região – Para marcar o Mês do Consumidor, a Enel Distribuição Rio anuncia campanha exclusiva de renegociação de débitos para os clientes; quem pretender quitar à vista terá até 50% de desconto sobre a dívida atualizada. O prazo para negociação termina dia 31 de março.

Por meio da assessoria de imprensa, a empresa justifica que a iniciativa visa oferecer condições especiais para regularização de débitos e proporcionar uma oportunidade única de pagamento das contas atrasadas. “Nas lojas de atendimento da distribuidora, além do desconto, o consumidor poderá escolher o pagamento no cartão de crédito em até 21 vezes”.

A postagem orienta que no site da Enel é possível visualizar as unidades que estão habilitadas para essa modalidade: “A modalidade para pagamento parcelado na conta de energia permanece disponível nas condições de 10% de entrada + sete parcelas com juros de 1% de financiamento. Para participar é preciso que o cliente possua, pelo menos, uma fatura com mais de 180 dias de atraso”.

A diretora de Mercado da Enel, Ana Teresa Raposo, explica que os interessados podem aderir à campanha de negociação nas lojas e call center da companhia, cobradores, além do Feirão Limpa Nome do Serasa. “Esta campanha representa o compromisso da Enel em sempre oferecer soluções flexíveis e acessíveis para seus clientes, proporcionando a oportunidade de regularizar suas pendências financeiras de maneira vantajosa”.