Wladimir adianta, em rede social, que estarão sendo entregues 15 novas à população Foto César Ferreira/Secom

Publicado 13/03/2024 13:41

Campos – Faltando 15 dias para Campos dos Goytacazes (RJ) completar 189 anos de elevação de vila à categoria de cidade, o prefeito Wladimir Garotinho antecipa alguns itens da semana de comemorações; será iniciada no dia 22 e encerrada no dia 28, dia do aniversário da cidade, com inaugurações e show do pagodeiro Vitinho.

Estão programadas 15 inaugurações de obras e o lançamento de outras, incluindo duas do Programa Bairro Legal. O anúncio acaba de ser feito por Wladimir, em vídeo publicado nas redes sociais, no qual ele pontua: “Vamos realizar uma semana de comemorações no aniversário da nossa cidade, agora no mês de março”.

Segundo o prefeito, serão lançadas obras importantes e aguardadas pela população: “Também estaremos fazendo a entrega de 15 novas à população; são obras que estão ficando belíssimas, com muita qualidade. Estaremos anunciando em breve a programação”. As obras do Bairro Legal são realizadas pela prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura.

Wladimir detalha que o programa garante infraestrutura para os bairros. Dos projetos constam construção de redes de saneamento básico e urbanização, com proposta de muda a realidade local, gerando mais qualidade de vida para a população. Estarão recebendo as ações o Parque Real, em Goitacazes, e Parque Santa Edwiges, em Guarus.

O prefeito aponta também que as obras já foram licitadas e estão na fase de assinatura de contratos: “As licitações foram concluídas, os contratos estão sendo assinados para que a gente possa lançar na semana do aniversário da nossa cidade. O objetivo é fazer de Campos um lugar cada vez melhor para se viver”, conclui.