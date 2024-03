Rodrigo Bacellar está no segundo mandato de deputado estadual e preside a Alerj desde o ano passado - Foto Assessoria/Alerj

Publicado 13/03/2024 14:27

Campos – A partir desta quinta-feira (14), o União Brasil estará sob o comando do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, no estado. Ele é de Campos dos Goytacazes e está no segundo mandato de deputado. A solenidade será marcada por um grande ato de filiação, a partir das 16h30, no das 16h30, o centro de Convenções Expomag, na Cidade Nova.

De acordo com a assessoria do parlamentar, estarão presentes senadores, ministros, deputados (federais e estaduais), prefeitos e vereadores. Entre eles o presidente nacional do partido, Antônio Rueda; governador Cláudio Castro (PL); prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD); e André Ceciliano (PT), secretário de Assuntos Federativos do Governo Lula e antecessor de Bacellar na Alerj.

Outros nomes confirmados são o ex-prefeito de Salvador ACM Neto; o atual, Bruno Reis; ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações); senadores Efraim Filho, Davi Alcolumbre, Carlos Portinho e Romário; líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento. Bacellar foi eleito presidente da Alerj no ano passado.

O deputado é advogado tributarista, especialista em Direito Constitucional e Direito Administrativo; tendo atuado como assessor da Secretaria-Geral de Planejamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE), entre os anos de2007 e 2009. Também foi presidente da Fundação Estadual do Norte Fluminense (Fenorte), na cidade de Campos.