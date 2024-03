A subestação de Furnas é responsável pela transmissão de energia no interior do estado - Foto Divulgação

Campos/Região – Um apagão acontecido na madrugada deste domingo (17) em parte do norte/noroeste do Estado do Rio de Janeiro atingiu pelo menos 18 municípios; entre eles, Campos dos Goytacaz, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Italva, Cardoso Moreira, Itaperuna, São José de Ubá, Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula, Varre-Sai, Natividade, Santo Antônio de Pádua, Miracema e São Fidélis.



Segundo a Enel Distribuição Rio, o problema foi causado por uma falha na subestação de Furnas, transmissora de energia no estado, em Campos, por volta das 2h, sendo totalmente restabelecido às 2h30.



De acordo com as informações, o restabelecimento da energia elétrica na subestação aconteceu meia hora depois da interrupção. No entanto, a causa ainda não foi divulgada. O plantão da Enel informou que qualquer dado suplementar teria de ser buscado junto a Furnas.



Nota da assessoria da Eletrobras Furnas diz que houve uma ocorrência na subestação de Campos, desligando todo o setor de 138 kV (medida de tensão elétrica) desta instalação e afetando o suprimento de energia à distribuidora local: “No momento desta ocorrência, estavam sendo realizadas manobras em equipamentos, associadas a obras de modernização desta subestação”, acrescenta.



“O processo de restabelecimento dos equipamentos afetados foi prontamente iniciado, tendo sido plenamente concluído às 2h29”, realça a assessoria concluindo que as causas do desligamento estão sendo apuradas. A subestação de Furnas está localizada na Avenida Wilson Batista, no bairro Parque Aldeia, em Campos, região norte fluminense. Tem como atividade fim transmissão de energia elétrica.