Entrega simbólica dos cheques foi feita por Wladimir, nesta quarta-feira, na prefeitura Foto César Ferreira/Secom

Publicado 20/03/2024 18:36 | Atualizado 20/03/2024 18:55

Campos – Por iniciativa do governo municipal, 11 instituições assistenciais de Campos dos Goytacazes (RJ) estão recebendo, cada, R$ 200 mil do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O total é R$ 2,2 milhões.

O montante, repassado através do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), foi entregue pelo prefeito Wladimir Garotinho, no auditório da prefeitura, nesta quarta-feira (20), para instituições que possuem inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e tiveram os planos de trabalho aprovados.

O valor será aplicado na estruturação, aprimoramento e custeio de serviços que são ofertados pelas entidades. Quatro delas executam o Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência e suas famílias; duas são de longa permanência para idosos; e uma atende pessoas em situação de rua.

As contempladas são Associação de Pais de Pessoas Especiais (Apape); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); Centro de Assistência Social e Terapêutico Diva Marina Goulart (Apoe); Educandário São José Operário; Associação Monsenhor Severino; Asilo Nossa Senhora do Carmo; e Grupo Espírita Francisco de Assis (Gefa).

CUIDAR DE TODOS - Também, quatro instituições que realizam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos receberam estão incluídas. São elas: Centro Juvenil São Pedro; Obra do Salvador; Orquestrando a Vida; e Instituto Profissional São José. Segundo o secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho, além do valor destinado às entidades, R$ 100 mil foram depositados no Fundo Municipal de Assistência Social de Campos (FMAS), totalizando R$ 2,3 milhões.

“A destinação da verba está de acordo com a Portaria Nº 886 do MDS, que estabelece diretrizes e procedimentos para a execução de despesas extraordinárias em ações e serviços do Sistema Único de Assistência Social”, explica Carvalho acentuando: “A portaria prevê recursos para assistência financeira temporária, custos de serviços das proteções sociais básica e especial nos municípios, estados e no Distrito Federal”.

O secretário relata que, através dessas instituições, a prefeitura realiza um trabalho muito importante com o atendimento das necessidades do público-alvo: “O recurso permitirá que o serviço seja aprimorado, ampliado e ofertado cada vez melhor; desde o início do governo Wladimir Garotinho, a nossa missão é cuidar de todos, mas principalmente daqueles que mais necessitam de ajuda”, conclui.