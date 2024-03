Pelag é considerado um espaço ideal para atividades recreativas, educação ambiental e pesquisa - Foto Divulgação

Pelag é considerado um espaço ideal para atividades recreativas, educação ambiental e pesquisa Foto Divulgação

Publicado 20/03/2024 12:07

Campos - Uma série de atividades esportivas e uma feira de ciências marcam 12 anos de ações abertas ao público no Parque Estadual da Lagoa do Açu (Pelag), neste final de semana, com apoio da Infra Operações Aeroportuárias, concessionária que administra o Aeroporto Bartholomeu Lisandro e o Heliporto Farol, no município.

O Pelag foi criado em 20 de março de 2012 pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), dia 20; mas, a comemoração acontece a partir desta quinta-feira (21) a domingo (24), segundo o gestor do parque, Samir Mansur, que comenta: “O Pelag desempenha um papel fundamental na preservação da biodiversidade local, protegendo ecossistemas únicos e fornecendo um habitat vital para diversas espécies de fauna e flora”.

Mansur realça que o Pelag é um espaço ideal para atividades recreativas, pesquisa científica e educação ambiental: “É necessário continuarmos a proteger e conservar o parque como um patrimônio natural precioso, que beneficia não apenas as gerações presentes, mas também as futuras”, enfatiza.

Segundo o superintendente do Heliporto, Rosimar Tavares, a Infra está contribuindo com a doação de medalhas e troféus que serão utilizados nas premiações das provas: “A gente faz questão de sempre apoiar os eventos do Pelag, um órgão tão importante para a comunidade. Esse evento tem uma importância por também promover a prática esportiva de forma sustentável”.

Outro fator ressaltado pelo superintendente é que a comemoração inspira a comunidade a se envolver na conservação do meio ambiente. Entre outras atividades, a programação consta de Feira de Ciências; Olimpíadas do Pelag; corrida de 10 km; corrida rústica em trecho da trilha de longo curso; corrida de caiaque; vôlei de areia; e espirobol.