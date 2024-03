A tempestade está prevista para esta sexta-feira, até domingo, e a Defesa Civil faz alerta - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 22/03/2024 12:57

Campos/Região – Por meio do Centro de Monitoramento de Desastres, a Secretaria de Defesa Civil de Campos dos Goytacazes (RJ) está orientando para os cuidados e medidas que a população deve adotar em relação às fortes chuvas, acompanhadas de rajadas de ventos, que podem atingir a região Sudeste a partir desta sexta-feira (22) até domingo (24), atingindo todo Estado do Rio de Janeiro.

A previsão é de que a chuva ultrapasse os 200 milímetros (mm) no Estado do Rio de Janeiro. A Defesa Civil redobra o alerta, especialmente a quem reside em áreas de risco, como encostas, para que fique atento a qualquer sinal de movimentação do terreno, como trincas e rachaduras em postes e paredes.

Constatado qualquer um desses sinais em áreas de risco de deslizamento ou inundação, é importante contatar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199/ 981752512). O alerta é feitos também nos municípios de São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, São Fidelis, Santa Maria Madalena, Carapebus, Quissamã e vários outros da região norte/noroeste fluminense.

A expectativa é de que aconteça um acumulado pluviométrico significativo, segundo o coordenador do Centro de Monitoramento, Leandro Freitas; ele alerta que são necessárias atenção e precaução, principalmente por parte de moradores de áreas suscetíveis a riscos, “devido às condições meteorológicas adversas, com a chegada da frente fria prevista”.

Com base no Centro Nacional de Riscos e Desastres (Cenad), da Defesa Civil Nacional, o órgão municipal orienta a população a procurar não sair de casa; evitar contato com a água de alagamentos, pois podem estar contaminadas e provocar doenças; nunca atravessar ruas alagadas, pois a força da água poderá arrastar a pessoa; não se abrigar embaixo de árvores, pois podem atrair raios.

Também são apontados como importantes não estacionar o carro perto de árvores ou postes, pois podem cair ou atrair raios; desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia; em caso de enxurrada ou similar, colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos; caso haja situação de grande perigo confirmada, procurar abrigo, evitando permanecer ao ar livre.