Toda situação do município referente ao temporal será detalhada pelo gabinete, em relatório Foto César Ferreira/Secom

Publicado 24/03/2024 08:24

Campos – Depois de uma trégua de pouco mais de três horas na manhã desse sábado (23), o volume de chuvas aumentou em Campos dos Goytacazes, chegando a cerca de 200 milímetros (mm), segundo estimativa ainda não oficial, durante a tarde até a madrugada. As inundações são praticamente gerais, com quadro mais preocupante no distrito de Santo Eduardo, na região norte do município.

Todas as secretarias operacionais do governo municipal estão mobilizadas, juntamente com Assistência Social e Saúde, com o prefeito, Wladimir Garotinho; o vice, Frederico Paes; e o secretário de Defesa Civil, Alcemir Pascoutto, à frente das ações em socorro às famílias mais afetadas.

Um Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise (GMGC) foi instituído por Wladimir, para a adoção de medidas que estejam integradas às necessidades das localidades que sofrem com os impactos causados pelos desastres naturais. O decreto, publicado em edição suplementar do Diário Oficial deste sábado, está valendo desde a noite.

Também está em vigor o Plano de Contingência Municipal para Desastre (Plancom) chuvas intensas 2023/2024), elaborado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil. Cabe ao GMGC (que funciona na sede da Defesa Civil) a responsabilidade administrativa e operacional do desastre, até que a situação se normalize.

De acordo com o decreto, os relatórios elaborados pelos órgãos elencados deverão ser entregues à Defesa Civil até às 10h da próxima terça-feira (26). “Para que sejam estabelecidas as ações, o relatório final contendo o compilado dos documentos enviados pelos órgãos municipais será enviado ao prefeito até quarta-feira (27), contendo sugestões e propostas da coordenação do GMGC”.

O GMGC é formado pelo Gabinete do Prefeito; Gabinete do Vice-Prefeito; Secretaria Municipal de Defesa Civil; Procuradoria Geral do Município; Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca; Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social; Secretaria de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente.

Também estão integradas as Secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia; Saúde; Desenvolvimento Econômico; Serviços Públicos; Ordem Pública; Obras e Infraestrutura; Comunicação Social; Governo; Administração e Recurso Humanos; Transparência e Controle; Fazenda; Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT); e Guarda Civil Municipal (GCM).