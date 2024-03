Wladimir alerta população a evitar ficar em lugares que possam sofrer com a ação das águas - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 24/03/2024 08:44

Campos - O distrito de Santo Eduardo, na região norte de Campos dos Goytacazes (RJ), é o que mais sofre com o temporal, desde à tarde de sexta-feira (22). Moradores afirmam que o alagamento aconteceu muito rápido; apesar de a Defesa Civil ter alertado para a possibilidade de gravidade quatro dias antes do início, dezenas de famílias se disseram surpreendidas e mais de 90% das casas foram atingidas.

Logo que surgiu o alarme, o prefeito Wladimir Garotinho mobilizou equipes operacionais do governo e se deslocou para a localidade, em companhia do secretário de Defesa Civil, Alcemir Pascoutto. No início da noite desse sábado (23), ele divulgou um vídeo em suas redes sociais pedindo doações de colchonetes para acolhimento das vítimas nos pontos de apoio. “As doações devem ser feitas na sede da prefeitura, situada na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47, Parque Santo Amaro”, orienta.



Embora tenha amanhecido sem chover, Wladimir alerta à população em geral a evitar ficar em lugares que possam sofrer com a ação das águas: “Estamos muito preocupados; mas, as equipes da Defesa Civil e Assistência Social estão monitorando e dando o suporte com água, material de higiene, colchonete e alimentação. Tem famílias que perderam tudo”.



Wladimir afirma que o governo municipal vai continuar presente, acompanhando tudo de perto: “Vamos dar assistência neste momento e também depois, buscando parcerias, inclusive, com o governo do Estado, que já entrou em contato para que as pessoas de Santo Eduardo sejam inseridas no projeto Cartão Recomeçar”, adianta.



Às pessoas que residem em casa de dois ou mais andares Wladimir está sugerindo que ocupem os locais mais altos: “As que puderem sair de casa saiam e busquem um local seguro, um abrigo; a igreja matriz e a escola municipal estão servindo como ponto de apoio; peço à população que, para a segurança de todos, evite ficar em lugares baixos e em lugares que possam sofrer com a ação da chuva”. A expectativa é de que nesta segunda-feira (25) não mais chova.