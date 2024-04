Wladimir anunciou a adequação do piso salarial dia 11 e disse que categoria é merecedora - Foto Divulgação

Publicado 01/04/2024 18:13

Campos – Anunciada pelo prefeito Wladimir Garotinho no dia 11 de março e aprovada dia 26 na Câmara Municipal, a adequação do Piso Salarial do Magistério Público de Campos dos Goytacazes (RJ) ao Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), será efetuada a partir do pagamento de abril. A tabela de vencimentos está no portal oficial do governo.

O projeto de Lei (nº 9.474) foi publicado no suplemento do Diário oficial do Município na última quinta-feira (27). O novo índice será aplicado retroativo a janeiro de 2024; o cronograma é estabelecido em parceria com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Wladimir se diz honrando com os compromissos assumidos.

“Tudo é feito com zelo, compromisso e responsabilidade para que Campos seja uma cidade sustentável, melhor para se viver e uma cidade que pague seus compromissos em dia e não deixe o servidor sem receber salário, como há pouco tempo acontecia”. Na avaliação do prefeito, a valorização dos profissionais da Educação é justa e merecida.

“Sabemos que esse momento era esperado e queremos reafirmar nosso compromisso com a educação, honrando não somente a palavra, mas também o esforço e dedicação de cada um de vocês”, diz Wladimir realçando que tudo isso é resultado de um trabalho em equipe, visando sempre o bem-estar da população e o equilíbrio das contas públicas.

Analisando de forma coletiva, o prefeito ressalta a importância do trabalho em equipe: “Juntos, estamos construindo uma Campos melhor, e os professores têm um papel fundamental nesse processo, com dedicação incansável à educação. Essa é mais uma ação do programa de valorização dos profissionais da Educação, que se soma a uma série de outras medidas que vêm sendo tomadas desde 2021, a partir do Programa de Aprendizagem Eficiente (PAE)”.

PLANEJAMENTO - Marcelo Feres, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, reforça que o respeito à categoria inclui ainda os investimentos em tecnologia, aquisição de material pedagógico, novo mobiliário, criação da Escola de Formação dos Educadores Municipais (Efem), pagamento do plano de cargos e salários e de outros direitos que antes não vinham sendo executados, além da entrega de chromebooks, investimentos em bolsas de estudo, entre outras.

O secretário enfatiza que educação pública de qualidade só acontece quando se pensa em todos os atores de uma rede que envolve não apenas os alunos, mas também os professores e demais profissionais que desempenham um papel crucial na formação educacional da comunidade: “Trata-se de mais uma conquista para a categoria visando fortalecer a qualidade do ensino”.

Segundo Feres, são mais de 230 unidades escolares atendendo cerca de 55 mil estudantes. O secretário de Administração e Recursos Humanos, Wainer Teixeira, lembra que, em 2023, o município se planejou para retomar os dissídios coletivos e cumpriu com os aumentos previstos.

“A última parcela de 2% está sendo paga nesse salário de março, totalizando 10,41%”, assinala Teixeira concluindo: “A Prefeitura também planejou a retomada do plano de carreira com concessão das letrinhas em abril e maio de 2023, cumpriu com aumentos de 2,5% a 7,5% e concluirá as letrinhas agora em maio de 2024; por último, planejou a concessão da promoção acadêmica, cujo aumento variou de 5% a 22% no mês de outubro de 2023”.