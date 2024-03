Pelo levantamento, Campos passa a ocupar um padrão considerado de alta dinâmica econômica - Foto César Ferreira/Secom

Pelo levantamento, Campos passa a ocupar um padrão considerado de alta dinâmica econômica Foto César Ferreira/Secom

Publicado 27/03/2024 18:41 | Atualizado 27/03/2024 18:54

Campos – Com crescimento de 19,8%, em decorrência da evolução do investimento público, da movimentação bancária e da redução do nível de vulnerabilidade social, Campos dos Goytacazes (RJ) saltou da sexta para a terceira posição no Índice de Dinâmica Econômica Local (Indel) correspondente à movimentação de 2022. É considerado o melhor desempenho do Norte Fluminense, juntamente com São Francisco de Itabapoana.

Os dados são do Núcleo de Pesquisa Econômica do Rio de Janeiro, ligado à Universidade Estadual do Norte Fluminense (Nuperj/Uenf). Pelos números, o índice médio chega a 0,8749, levando Campos a ocupar um padrão considerado de alta dinâmica econômica, mais um reflexo dos investimentos em políticas públicas no município.

A avaliação é do diretor de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, economista Ranulfo Vidigal, realçando que há três fatores principais a se analisar: “O primeiro é a estabilização fiscal e financeira da Prefeitura de Campos, que, no governo Wladimir Garotinho, colocou as contas em dia”, aponta.

O economista acrescenta que o segundo fator é a prioridade do governo ao investimento na área social, por meio de iniciativas como a reativação do Restaurante do Povo e a criação do programa de renda mínima Cartão Goitacá, que já beneficia 20 mil famílias com R$ 200 mensais. “Outro fator que contribuiu foi o acerto nas parcerias com o Estado”.

Vidigal observa que os convênios com o governo estadual têm garantido investimentos em infraestrutura e saúde pública, possibilitando a recuperação de hospitais públicos estratégicos no atendimento à população. Ele assinala que o Indel foi criado pelo Nuperj para corrigir distorções geradas pelos demais indicadores, que muitas vezes não refletem a real situação econômica dos municípios.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE - Coordenador do núcleo, o também economista, professor e pesquisador da Uenf, Alcimar Chagas, comenta: “Espera-se que o índice possa ajudar os municípios na formulação de políticas públicas”. O professor enfatiza que a dinâmica regional melhorou em relação a 2021, em função do retorno da estabilidade na economia pós Covid-19.

Nesta quinta-feira (28), Campos completa 189 anos da elevação de Vila de São Salvador à cidade. No entanto, os eventos programados para comemoração foram cancelados (alguns apenas suspensos) pelo prefeito Wladimir Garotinho, por conta dos problemas causados pelas chuvas do último final de semana, principalmente no distrito de Santo Eduardo.

Com isso, o show com o cantor Vitinho, previsto para ser apresentado nesta quinta-feira, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (Cepop), não mais acontecerá, assim como outros eventos previstos. A determinação do prefeito é que todas as secretarias continuem mobilizadas dando suporte aos moradores da localidade.