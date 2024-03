Desde o primeiro dia, a feira registrou movimento acima da expectativa dos comerciantes - Foto Paulo César Santos/Divulgação

Desde o primeiro dia, a feira registrou movimento acima da expectativa dos comerciantes Foto Paulo César Santos/Divulgação

Publicado 29/03/2024 13:37

Campos – A expectativa dos comerciantes da Feira do Pescado, instalada quarta-feira (27) até esta sexta-feira, em Campos dos Goytacazes (RJ), pelo governo municipal, foi superada.

Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do município, mais de duas toneladas de peixes foram vendidas apenas nos dois primeiros dias, totalizando cerca de R$ 100 mil, ultrapassando a meta de 30% a mais das vendas registradas no período no ano passado.

Para facilitar principalmente quem, tradicionalmente, não consome carne vermelha na Sexta-feira da Paixão de Cristo, todo ano a feira é montada na Rua Antônio Alves Cordeiro, conhecida como Rua das Palmeiras. A iniciativa conta com apoio da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj) e a novidade foi a distribuição de peixes ornamentais às crianças, doados por uma empresa especializada.

O chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura, Paulo César Santos, explica que foram doados 100 peixinhos em cada dia da feira, às crianças que estavam acompanhadas dos primeiros consumidores. A estrutura da feira contou com 17 barracas padronizadas; funcionou até o início da tarde desta sexta-feira.

Além da variedade, os preços praticados foram menores do que os cobrados normalmente. No espaço também funcionou uma praça de alimentação com pratos feitos à base de peixe e outros frutos do mar. Em relação aos dois primeiros dias, o movimento nesta sexta foi considerado bem maior. “Variedade, qualidade dos produtos, preços mais em conta, higiene e organização merecem destaques”, comenta a consumidora Ana Lídia Nogueira.