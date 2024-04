Os convocados devem comparecer à Secretaria de Educação, de acordo com calendário - Foto Divulgação

Os convocados devem comparecer à Secretaria de Educação, de acordo com calendário Foto Divulgação

Publicado 02/04/2024

Campos – Classificados em Processo Seletivo Simplificado para atuarem como mediadores e cuidadores na Educação Especial Inclusiva, 280 candidatos foram convocados, nessa segunda-feira (1), pelo governo de Campos dos Goytacazes (RJ). A relação pode ser conferida na Portaria 35/2024, publicada no Diário Oficial do Município.

Os relacionados deverão se apresentar, de 11 a 24 de abril, às 9h, à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), conforme calendário divulgado no portal oficial da prefeitura. Todos passarão por exame médico admissional.

O procedimento é obrigatório; visa cumprir etapa que antecede a assinatura de contrato de trabalho e a ocupação de vagas temporárias nas unidades da rede municipal de ensino. O secretário de Educação, Marcelo Feres, explica que o novo chamamento visa substituir as rescisões ocorridas entre os meses de fevereiro e março e demais contratos a vencer entre os meses de maio a outubro.

Feres ressalta que a lei foi sancionada pelo prefeito Wladimir: “O objetivo da medida é assegurar o acesso, a permanência, a participação plena e a aprendizagem de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação nas unidades escolares da rede municipal”.

ATRIBUIÇÕES - Por meio dessa lei (nº 9.145, de 5 de maio de 2022, o secretário diz que foi possível viabilizar a realização do processo seletivo e a contratação dos profissionais: “Uma sétima convocação do edital Nº 04/2023 também foi feita no dia 27 de março, em razão da desistência de dezenas de candidatos da sexta convocação, que não se apresentaram ou encontraram-se inaptos para assumir o cargo”.

Neste caso, Feres orienta que os candidatos devem se apresentar até dia 10 de abril, obedecendo ao calendário publicado no portal: “O mediador visa apoiar os professores das salas de ensino regular, no desenvolvimento do planejamento pedagógico e nas atividades pedagógicas dos educandos, público-alvo”.

Quanto ao mediador, o secretário resume que presta atendimento aos alunos que necessitam de apoio no âmbito da alimentação, higiene, locomoção e atuação em todas as atividades escolares, visando atender suas necessidades básicas — fisiológicas, higiene e afetivas.