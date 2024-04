Orlando Portugal destaca que foco principal está nas micro e pequenas empresas - Foto Terceira Via/Divulgação

Publicado 04/04/2024 17:22

Campos - Empreendedores estabelecidos em áreas atingidas pelas fortes chuvas de março, em Campos dos Goytacazes (RJ), que já tenham contratos com o Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam) ganham mais prazo para pagamento das parcelas. A medida está em resolução publicada no Diário Oficial do município dessa quarta-feira (3).

No final da semana, o prefeito Wladimir Garotinho havia anunciado a possibilidade. A publicação prorroga o prazo do financiamento em até seis meses, estabelecendo 60 dias para o interessado requerer o benefício, a partir da data da publicação do ato.

O pedido de concessão deve ser feito, presencialmente, na sede do Fundecam, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira. Uma das exigências é a comprovação da localização do empreendimento. Pessoas físicas que recorreram ao crédito do Fundecam Empreendedor poderão ampliar o pagamento de 18 para 24 parcelas.

Já as pessoas jurídicas terão direito à ampliação de 24 para 30 parcelas. O presidente do Fundecam, Orlando Portugal, explica que o objetivo é atuar de maneira expressiva, dando suporte adequado para as empresas de Santo Eduardo e outras localidades do município que sofreram perdas irreparáveis em relação às suas estruturas de comércio e negócio.

“O prefeito Wladimir vem adotando todas as medidas necessárias em apoio à população atingida, incluindo as micro e pequenas empresas, que têm uma grande importância para a economia local, gerando desenvolvimento e empregabilidade”, realça Portugal orientando que é fundamental o empresário cumprir as exigências para ser contemplado.