Wladimir comemorou junto aos moradores, ressaltando qualidade dos equipamentos - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 04/04/2024 14:49

Campos – Em clima de confraternização, moradores da Terra Prometida, em Campos dos Goytacazes (RJ), comemoraram nessa quarta-feira (3) a inauguração de uma praça na comunidade. Trata-se de amplo espaço, dotado de equipamentos para a prática de esporte e lazer.

O bairro fica próximo do Distrito Industrial de Guarus. Além do prefeito Wladimir Garotinho, várias autoridades e representantes de entidades da sociedade civil participaram do evento, muitos deles prestando serviços comunitários aos moradores.

Estacam presentes representantes da Organização Não Governamental (Ong) Orquestrando a Vida; da Associação de Moradore local; Associação Comunidade Batista Terra Prometida e de outras igrejas e de entidades que também prestam serviços filantrópicos às famílias carentes.

Wladimir orientou o presidente da Fundação Municipal de Esportes, Luciano Viana, e o coordenador do Programa Esporte é Vida, Leonardo Mantena, a implantarem programas esportivos para inserir as crianças, adolescentes e os jovens na prática esportiva, com proposta de descobrir talentos vocacionados para o esporte e para as artes.

CONCLUSÃO RÁPIDA - A área ocupada pela praça recebia descarte indevido de lixo, entulho e outros materiais durante décadas. “O local foi transformado em espaço para promover saúde e lazer para o bem-estar dos moradores”, resume o prefeito justificando que a inauguração seria na semana em que Campos e a região sofreram com as intensas chuvas e forte ventania.

“Por questão de segurança, o evento foi cancelado, porque tivemos que socorrer e cuidar das pessoas atingidas pelas águas, principalmente em Santo Eduardo”, pontua Wladimir realçando: “É difícil até acreditar que foi tão rápido, mas, em quatro meses, virou realidade, porque na atual gestão da prefeitura, trabalhamos com vontade e determinação de melhorar a nossa cidade para melhorar a vida das pessoas”.

A qualidade dos equipamentos instalados na Terra Prometida é a mesma dos definidos para a Praça do Flamboyant, em bairro nobre da cidade: “Nós optamos pela mesma definição, porque entendemos que todos merecem tratamentos iguais”, enfatiza Wladimir, que homenageou moradores que se empenharam em buscar melhorias para o local: “Essas pessoas merecem destaque, pela perseverança”, conclui.