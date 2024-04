Em clima de emoção, Wladimir Garotinho parabenizou a família do homenageado - Foto Divulgação

Em clima de emoção, Wladimir Garotinho parabenizou a família do homenageado

Campos – Consulta médica e de enfermagem, odontologia e coleta de exames são alguns dos serviços que passam a ser facilitados aos moradores da localidade de Santa Cruz, em Campos dos Goytacazes (RJ), por meio da nova Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), inaugurada nessa quinta-feira (4) pelo prefeito Wladimir Garotinho.

O ato aconteceu em clima de festa e emoção, sendo marcado pela homenagem póstuma ao enfermeiro Tilson Cardoso da Rocha Pinto, falecido em 2006, aos 83 anos, com serviços prestados à comunidade; o nome dele é dado à nova unidade, que era conhecida como “Hospital de Santa Cruz”.

“A homenagem é muito justa. O senhor Tilson Cardoso foi um grande homem para santa cruz. Que bom quando temos a oportunidade de eternizar nomes por boas memórias, pelo legado; é o caso do nosso homenageado’, realçou Wladimir. Das quatro filhas de Tilson (Edêmia, Leila, Rosane e Stelita, todas presentes), a primeira falou em nome da família.

“Nosso pai foi uma pessoa muito querida e fez tudo por esta localidade; atendia as pessoas de bicicleta, não importava o horário. Ficamos muito felizes por esse reconhecimento”, pontuou Edêmea. “A minha família tem história com essa comunidade e, cada vez que venho aqui, me sinto abraçado por todos”, retornou Wladimir.

Na avaliação do prefeito, Santa Cruz, hoje, é uma nova localidade: “As ruas estão calçadas e com drenagem; existe área de lazer para as crianças; creche e escola que também foram reformadas; além desse posto que ficou moderno e trará mais qualidade na assistência à saúde, dignidade para todos os moradores e brevemente terá uma ambulância”.

A UBSF é a primeira, totalmente reformada, entregue neste ano pelo atual governo. Recebeu pintura nova, mobília e equipamentos para adequação ao padrão das novas UBS e UBSF do município. “Houve troca de piso, revisão da parte elétrica, hidráulica e do telhado”, acrescentou o prefeito.

MUITAS MELHORIAS - O secretário de Saúde, Paulo Hirano, lembrou que a reestruturação da UBSF é uma promessa de campanha de Wladimir Garotinho e do vice-prefeito Frederico Paes. “A nossa missão é melhorar a qualidade de vida das pessoas e, para isso, a saúde precisa estar em primeiro lugar”.

“É impressionante como o governo tem trabalhado na reestruturação das unidades de saúde e em outras áreas também”, ressaltou o subsecretário, Marcos Gonçalves, ilustrando: “São tantas melhorias que estão sendo feitas para beneficiar a população que, com certeza, o impacto positivo dessas realizações será sentido por muitos anos”.

Paulo Hirano fez um resumo sobre a reestruturação da Atenção Básica: “Somente no ano passado, foram entregues sete unidades das 46 encontradas fechadas pela gestão passada. Desde que assumiu a prefeitura, em janeiro de 2021, a atual gestão já reabriu e também inaugurou 32, entre Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) e Policlínicas”.

De acordo ainda com o secretário, no ano passado, sete unidades foram entregues à população: “No dia cinco de agosto, o prefeito inaugurou a Policlínica da Tapera e reabriu a UBSF de Conceição do Imbé. Antes já havia entregado a Unidade Básica de Saúde de Cambaíba, no dia 18 de julho”.

A reabertura da UBSF do Turf Club, dia quatro de março, também foi citada por Hirano, que concluiu: “Além de tantas outras, no dia 27 de março, o prefeito inaugurou a UBS do Parque Visconde do Rio Branco, em Guarus; no dia 28 foi a vez da Policlínica de Baixa Grande, que passou a ocupar o prédio que abrigou a UBS da localidade.