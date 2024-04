A equipe da Secretaria de Qualificação e Emprego definiu os detalhes nesta segunda-feira - Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Publicado 08/04/2024 19:31

Campos – Disponibilizar as oportunidades de emprego e qualificação que serão promovidas este ano no município é o principal objetivo da “Feira de Oportunidades 2024”, que o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) realiza dia 30 próximo, no calçadão do centro da cidade.

Quem tiver interesse, basta buscar informações no portal da prefeitura. Segundo o secretário Marcelo Mérida o evento acontece no último dia de abril, visando inaugurar as oportunidades oferecidas para o mês do trabalhador, considerando que o “Dia D” é primeiro de maio.

“O grande desafio é que essas informações cheguem à população, para que as pessoas possam se qualificar e estejam aptas a essas oportunidades de empregabilidade e de qualificação”, observa Mérida acrescentando que a feira terá o Centro de Informações e Dados de Campos (Cidac) como parceiro.

“A realização contará ainda com serviços de secretarias municipais e instituições convidadas, como o Procon, que vai atuar com pesquisas e negociações”, ressalta o secretário realçando que a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) disponibilizará consultas de cadastros de pessoas físicas e qualificadoras do Jovem Aprendiz.

VINTE ESPAÇOS - Outra secretaria envolvida é a de Desenvolvimento Econômico; ela participará com regularização ou abertura do Microempreendedor Individual (MEI) e informações detalhadas. Já o Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam) vai atuar com empréstimos; na última semana foi anunciado aumento de limite na linha de crédito para CPF e CNPJ.

“Também participam Centros Acadêmicos, com apresentações e orientações dos cursos oferecidos na graduação e pós-graduação, além de inscrições para o pré-vestibular”, acentua Mérida assinalando que serão disponibilizados 20 espaços para empresas estabelecidas no município que buscam divulgar cursos de especialização. Os formulários de pré-inscrições estão no portal.

O Espaço da Oportunidade de Campos tem contribuído para facilitar o ingresso no mercado do trabalho, em diversas áreas: “A pasta oferece, em média, 200 vagas de emprego por dia. Nesta segunda-feira, por exemplo, o Espaço disponibilizou 305 vagas”, resume Mérida, através da Secretaria de Comunicação (Secom).