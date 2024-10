A estação da Baixada Campista, em Donana, está com 95% das obras finalizadas - Foto César Ferreira/ Secom

Publicado 15/10/2024 00:15

Campos – No passo a passo estratégico para solucionar definitivamente o sistema de transporte coletivo em Campos dos Goytacazes (RJ), o prefeito Wladimir Garotinho confirma investimento de R$ 540 milhões na renovação e modernização da frota. O montante já foi conseguido por ele, junto ao governo federal como parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções; o próximo passo será a liberação, pela Caixa Econômica Federal (CEF).

O governo municipal já articula as negociações para aquisição, possivelmente ainda este ano, de 354 novos “ônibus verdes”, sendo 106 elétricos e 248 Euro 6 (a diesel). Depois que a Caixa operacionalizar o financiamento, será efetivado o convênio e realizada licitação.

“Na sequência, a empresa vencedora realizará a entrega dos veículos que farão a integração de todo o sistema, que contará ainda com Estações de Integração e bilhetagem unificada”, pontua o prefeito. Ele assinala que três estações de integração já estão ficando prontas.

“Temos duas na fase final e a terceira demorou um pouco mais, porque os moradores de Ururaí solicitaram a troca do local e nós atendemos”. Wladimir prevê assinar o contrato ainda este ano e, a partir de janeiro de 2025, realizar a licitação para compra dos veículos.

“A população pode esperar um transporte melhor, com bilhetagem integrada e estações modernas", garante o prefeito. Segundo o presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Nelson Godá, todos os operadores do transporte público do município estão cientes e irão participar do projeto de renovação dos ônibus.

RESUMO DO PROJETO - Godá explica que o projeto consiste na ampliação da frota com 354 veículos que serão desmembrados por tamanho: “Vamos adotar midiônibus, que é o micro-ônibus um pouco maior; o ônibus convencional; e um maior, que é o modelo padron, para garantir, cada vez mais, conforto, segurança e ampliação da capacidade para melhor atender a população. O transporte público de Campos dará um salto para o futuro”, vibra.

O presidente enfatiza que as três Estações de Integração fazem parte do sistema de modernização e reformulação do transporte público de Campos: “Os equipamentos vão facilitar o trânsito, o deslocamento dos ônibus e vans e beneficiar, principalmente, a população”.

De acordo com Godá, a Estação da Baixada Campista, em Donana, está com 95% das obras finalizadas: “Na Estação Norte, localizada no Parque Nova Canaã, 90% das obras foram concluídas. O atraso na construção da Estação Sul se deu após mudança de local a pedido dos moradores de Ururaí”, realça ratificando informações do prefeito.

A previsão é de que as três estações estejam prontas no início de 2025: "Estamos construindo estações com estruturas metálicas, instalação elétrica, drenagem, esgotamento sanitário, fluxo de veículos, além de contar com o projeto de pânico e incêndio. Isto tudo para garantir maior comodidade tanto aos colaboradores do sistema quanto aos passageiros", resume o presidente do IMTT.