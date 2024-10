A retomada do assunto aconteceu segunda-feira, em reunião dos articuladores com a reitora Rosana Rodrigues - Foto Divulgação

A retomada do assunto aconteceu segunda-feira, em reunião dos articuladores com a reitora Rosana RodriguesFoto Divulgação

Publicado 11/10/2024 17:24

Campos – Um sonho do responsável pela implantação da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) em Campos dos Goytacazes (RJ), o antropólogo Darcy Ribeiro (falecido em 1997), a Escola de Cinema e Audiovisual da instituição está em contagem regressiva para ser realizado.

Isso acontece mais de três décadas depois do anúncio do projeto, que é retomado por iniciativa do cineasta Fernando Sousa, doutorando do programa de pós-graduação em Sociologia Política da universidade. Na última segunda-feira (7) ele tratou do assunto com a reitora Rosana Rodrigues.

Sousa estava acompanhado dos professores Roberto Dutra e Mauro Macedo Campos (do Laboratório de Gestão de Políticas Públicas); Geraldo Timóteo (diretor do Centro de Ciências do Homem - CCH); David Maciel (coordenador do curso de pós-graduação em Sociologia Política). Na oportunidade, foi apresentada a primeira versão do projeto atualizado.

“No dia 16 de agosto, quando se comemorou o 31º aniversário da Uenf, lançamos o curta-metragem ‘Campos é uma cidade de cinema’, com narração do ator campista Tonico Pereira”, lembra Sousa. Ele ressalta que o curta-metragem foi o embrião para recuperação da relação histórica do norte fluminense com o cinema brasileiro, encabeçando uma série de outras ações propositivas.

“Agora, na reunião com a reitora, demos mais um importante passo para que o projeto possa ser colocado em prática”, realça o cineasta pontuando que o projeto está sendo idealizado, discutido e elaborado no âmbito do Plano de Desenvolvimento Institucional do CCH-Uenf.

ARTICULAÇÕES - Além da atualização do projeto, Sousa explica que foram abordadas algumas ações e articulações em curso para a retomada, como a organização do Seminário de Cinema e Audiovisual do norte/noroeste fluminense: “Destaque também para a criação do Festival Internacional Goitacá de Cinema, previsto para agosto de 2025”, adianta.

Essa iniciativa, segundo o cineasta, é da produtora Quiprocó Filmes, que pensa no evento como um marco para o setor audiovisual em Campos: “Outro item mencionado foi a possibilidade de a Uenf ofertar uma disciplina de ‘Cinema e sociedade’ já no primeiro semestre de 2025, em níveis de graduação e pós-graduação”, acentua.

A reunião tratou ainda do início de uma interlocução com o sociólogo Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura e atual assessor especial do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante: “Nos últimos meses, a Uenf demonstrou que dará maior atenção ao assunto cinema”, relata o cineasta resumindo as opções que deixaram de existir no município.

“Nos áureos tempos do cinema em Campos, a cidade chegou a ter quase 70 salas para exibições de filmes”, assinala concluindo: “Atualmente, conta com apenas três cinemas, todos em shoppings, além de alguns cineclubes, entre eles o Cine Darcy, realizado pela Uenf. Em relação à produção cinematográfica, a planície goitacá foi palco de gravações de novelas e filmes, inclusive produções locais”.