Luciano Tavares (sem boné) acredita que a expectativa possa ser superada e ressalta a solidariedade Foto Divulgação

Publicado 09/10/2024 18:36

Campos – “A solidariedade da sociedade é o verdadeiro presente que fará a diferença, mostrando que juntos podemos transformar vidas e criar um futuro mais esperançoso”. Este é o pensamento do tenente Luciano Tavares, coordenador da Operação Segurança Presente de Campos dos Goytacazes (RJ), ao avaliar campanha de arrecadação de brinquedos, liderada por ele.

A operação é focada no Dia da Criança, sábado próximo (12), dedicada às que vivem em situações de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas até a manhã do dia 12, na Rua Marechal Floriano, 174, centro; Rua São Benedito, 02 Goitacazes, Baixada Campista; ou entregar aos agentes que estiverem em patrulhamento.

“Queremos levar sorrisos e esperança para aqueles que mais precisam”, resume Tavares justificando que ações como essa aproximam a população da Operação Segurança Presente, promovendo um ambiente mais seguro e acolhedor. “As doações serão entregues nas comunidades e em outras instituições, caso a arrecadação supere as expectativas”, pontua.

O tenente realça que o papel do Segurança Presente vai além da proteção, um elo entre a polícia e a comunidade: “Os agentes estão comprometidos em construir uma relação de confiança, atuando não apenas na segurança pública, mas também em ações sociais que atendem às necessidades da população”.

O coordenador enfatiza que a presença dos policiais durante a arrecadação reforça a mensagem de que a segurança pública é uma responsabilidade que deve ser compartilhada com toda a sociedade: “A expectativa é que a arrecadação traga um impacto significativo nas vidas das crianças atendidas”.

No entendimento de Tavares, com cada brinquedo doado, uma nova história de felicidade pode ser escrita neste Dia da Criança: “A solidariedade da sociedade é o verdadeiro presente que fará a diferença, mostrando que juntos podemos transformar vidas e criar um futuro mais esperançoso”, acentua.