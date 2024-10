Além da substituição das grelhas, são realizados reparos junto das caixas coletoras - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 09/10/2024 17:23 | Atualizado 09/10/2024 17:36

Campos – Construída na administração da governadora Rosinha Garotinho e inaugurada em 2007, a Ponte Leonel Brizola sobre o Rio Paraíba do Sul, em Campos dos Goytacazes (RJ), está passando por limpeza e manutenção no sistema de drenagem das quatro pistas.

Conhecida popularmente como “Ponte Rosinha”, a Leonel Brizola liga o subdistrito de Guarus ao centro da cidade, com pistas duplas imdependentes de ida e volta. Os trabalhos são executados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, por meio do Programa Patrulhas das Chuvas.

Segundo o secretário, Fabrício Ribeiro, foram criadas 10 equipes de manutenção para atuarem de forma preventiva, realizando limpeza e fazendo a manutenção das bocas de lobo, das caixas de drenagem e das grelhas: “As ações acontecem com frequência em toda estrutura”, assinala.

Ribeiro realça que “os trabalhos compreendem na retirada de detritos, lixo (papéis e embalagens) das caixas de drenagem das águas das chuvas e na substituição das grelhas, além de reparos com obras de alvenaria junto das caixas coletoras que drenam as águas das chuvas”.

A execução é feita por uma das uma das equipes de manutenção do programa Patrulhas das Chuvas: “No momento, estamos com uma equipe atuando na Ponte Leonel Brizola, atuando em toda extensão das quatro faixas de rolamento, incluindo o sistema de drenagem nas cabeceiras”, reafirma o secretário.

A cabeceira da margem direita fica no Parque Alberto Sampaio; a esquerda está localizada na Avenida Tancredo Neves, no Jardim Carioca, em Guarus. Embora tivesse sido construída no governo de Rosainha Garotinho, a “Ponte Rosinha” foi inaugurada na administração de Sérgio Cabral, em maio de 2007.