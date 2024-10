A equipe do Procon pesquisou preços de vários produtos, com foco no Dia da Criança - Foto Divulgação

A equipe do Procon pesquisou preços de vários produtos, com foco no Dia da Criança Foto Divulgação

Publicado 08/10/2024 18:16

Campos – A concessionária Águas do Paraíba é recordista em reclamações contra junto à Secretaria de Defesa do Consumidor (Procon) de Campos dos Goytacazes (RJ); até agora, somente neste ano, foram mais de 700. Contra a Enel – responsável pelo fornecimento de energia elétrica – já passam de 400. O ranking tem instituições financeiras em terceiro.

De acordo com o órgão, a média de reclamações recebidas diariamente chega a cerca de 30 no geral. Segundo o secretário, Carlos Fernando Monteiro, tanto contra Águas do Paraíba quanto a Intel, a maioria das reclamações é relacionada a valores cobrados e atendimentos. Já no caso dos bancos, o maior índice é quanto às filas.

“O Procon procura mediar entre os consumidores e as prestadoras de serviços em caso de conflitos; isso é regra geral”, pontua Monteiro. Ele enfatiza o maior número de reclamações entre os clientes é sobre as concessionárias responsáveis pela distribuição de água e de energia no município.

“As instituições financeiras também estão no ranking, principalmente por causa das filas (que geram demora nos atendimentos), assuntos financeiros, como cartão de crédito, empréstimos e boletos”. O secretário aponta que a questão do atendimento acontece geralmente no final de mês, quando o movimento aumenta por conta de pagamentos.

Pela lei municipal, as agências bancárias têm no máximo 20 minutos para deixar o cliente na fila: “O Procon tem estado atento, fiscalizado e, quando necessário, até aplicado multas”, afirma o secretário, que incentiva o consumidor que se sentir prejudicado, seja qual for a situação, procurar o órgão de defesa, que funciona na Avenida José Alves de Azevedo, das 9h às 16h.

DIA DA CRIANÇA - O atendimento é presencial, com hora marcada: “Temos conseguido solucionar várias situações. Embora Águas do Paraíba seja o maior alvo de reclamações, tem sido sensível aos acordos, diferente da Enel”, resume Monteiro explicando que os casos que chegam ao órgão passam por uma triagem, em que são analisados. “O Procon também recebe denúncias pelo WhatsApp (22)98175-2561”, orienta.

Com foco no Dia da Criança (12 de outubro), o Procon fez levantamento dos preços dos produtos mais procurados no período, em lojas de shoppings centers e do centro comercial da cidade. De acordo com Monteiro, o objetivo é auxiliar os consumidores na hora da compra, possibilitando melhor planejamento e maior economia. O resultado está publicado no portal da prefeitura.

“Foram pesquisados itens como massinhas para modelar, bonecos, instrumentos musicais e jogos, com preços entre R$ 11 e R$ 400”, adianta o secretário relacionando o jogo de tabuleiro Cara a Cara como o que apresentou maior diferença de preços, podendo ser encontrado entre R$ 30 e R$ 100, registrando variação de 233%.