Wladimir se mantém disparado na liderança, Madeleine continua em segundo e Jefferson é o terceiro - Foto Divulgação

Wladimir se mantém disparado na liderança, Madeleine continua em segundo e Jefferson é o terceiro Foto Divulgação

Publicado 05/10/2024 15:35

Campos – Com 77,8% dos votos válidos, contra 22,2% da soma dos demais candidatos, o prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho tem praticamente assegurada vitória em primeiro turno, à reeleição, neste domingo (6). É o que aponta nova pesquisa eleitoral do Instituto Prefab Future, encomendada pelo Jornal campista Terceira Via.

Divulgada neste sábado (5), a pesquisa (com o registro RJ-02765/2024 no Tribunal Superior Eleitoral - TSE) mostra a Delegada Madeleine na segunda posição com 18,7%. Em seguida, aparecem Professor Jefferson (1,6%); Fabrício Lírio (0,8%); Raphael Thuin (0,7%): Pastor Fernando (0,3%); e Dr. Buchaul (0,1%). A aprovação do governo Wladimir chega a 75,2%; reprovação soma 11,1%; enquanto 13,7% não souberam avaliar.

Foram ouvidos presencialmente 1000 eleitores, entre os dias 1º e 3 de outubro. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. Também foi avaliado o índice de rejeição dos candidatos, com a Delegada Madeleine liderando com 27,5%; Professor Jefferson tem 9,2%; Thuin 8,5%; Wladimir Garotinho 7,2%; Fabrício Lírio 4,9%; Pastor Fernando 3,2%; e Dr. Buchaul 1,9%.

Na comparação dos cenários espontâneo e estimulado, os resultados indicam: no primeiro (quando nenhum nome é apresentado), Wladimir (70,8%); Delegada Madeleine (14%); Professor Jefferson (1,2%); Fabrício Lírio (0,4%); Thuin (0,4%); e Pastor Fernando (0,2%). Apresentando nomes, as respostas são: Wladimir (71,6%); Madeleine (17,2%); Jefferson (1,5%); Fabrício Lírio (0,7%); Thuin (0,6%); Pastor Fernando (0,3%); e Dr. Buchaul (0,1%).

O instituto explica que a pesquisa foi realizada presencialmente, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. “A metodologia empregada na coleta de amostras foi elaborada em sorteio probabilístico dos distritos e subdistritos, além dos setores censitários onde as entrevistas foram realizadas, pelo método Probabilidade Proporcional ao Tamanho”.

Outro ponto relatado é que “dentro do município, nas áreas sorteadas, os respondentes foram selecionados randomicamente através de quotas amostrais proporcionais em função de variáveis significativas, a saber: sexo, idade, instrução e renda domiciliar”. As entrevistas foram realizadas em três dias.

VEJA O RESULTADO GERAL

Se fossem estes os candidatos, em quem você votaria para prefeito de Campos? (Apenas votos válidos)

Wladimir – 77,8%

Madeleine – 18,7%

Professor Jefferson – 1,6%

Fabrício Lírio – 0,8%

Thuin – 0,7%

Pastor Fernando – 0,3%

Dr. Buchaul – 0,1%

Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Campos? (Espontânea)

Wladimir Garotinho – 70,8%

Delegada Madeleine – 14%

Professor Jefferson – 1,2%

Fabrício Lírio – 0,4%

Thuin – 0,4%

Pastor Fernando – 0,2%

Não sabe ou indeciso – 10,7%

Branco ou nulo – 2%

Se fossem estes os candidatos, em quem você votaria para prefeito de Campos? (Estimulada)

Wladimir – 71,6%

Madeleine – 17,2%

Professor Jefferson – 1,5%

Fabrício Lírio – 0,7%

Thuin – 0,6%

Pastor Fernando – 0,3%

Dr. Buchaul – 0,1%

Não sabe ou indeciso – 4,5%

Branco ou nulo – 3,5%

Se fossem estes os candidatos, em quem você nunca votaria para prefeito de Campos? (Rejeição)

Delegada Madeleine - 27,5%

Professor Jefferson - 9,2%

Raphael Thuin - 8,5%

Wladimir Garotinho - 7,2%

Fabrício Lírio - 4,9%

Pastor Fernando - 3,2%

Dr. Buchaul - 1,9%