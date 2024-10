Nicole de Thuin competiu pela Seleção do Estado do Rio e está cotada para os Jogos Sul-Americanos - Foto Divulgação

Publicado 03/10/2024 18:04 | Atualizado 03/10/2024 18:19

Campos – Duas medalhas de ouro nos 50m e 100m livre e três de prata nos revezamento. Este foi o saldo da nadadora de Campos dos Goytacazes, Nicole de Thuin, 14 anos, nos Jogos Estudantis Brasileiros (JEB's) 2024 que terminaram nesta quinta-feira (3), em Pernambuco.

Nicole é atleta do Flamengo e integra à equipe do Estado do Rio de Janeiro. Na mesma competição, ela também registrou recorde nos 100m livre, ao fazer o tempo de 1.00.34 segundo. Os resultados garantem à atleta (aluna do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora - Censa/Campos) pré-convocada para os Jogos Sul-Americanos Estudantis.

A disputa será na Colômbia, em 2025; Nicole estará representando a Seleção Brasileira Estudantil de Natação. Os JEB's 2024 foram organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, com duração de 10 dias; participaram cerca de cinco mil estudantes-atletas de todo o país, em 17 modalidades. A delegação do Rio de Janeiro levou 207 integrantes.

“O meu resultado foi fruto de muita de concentração nas provas, já que o nível das atletas participantes foi muito alto e uma largada ou braçada errada poderia mudar todo o quadro de medalhas”, avalia Nicole destacando que sua primeira medalha de ouro veio nos 50m livre com o tempo de 27.41.

“Nessa quarta-feira conquistei outra medalha de ouro nos 100m livre com o tempo de 1.00.34s”, acrescenta a nadadora. A próxima competição da atleta será por conta do Campeonato Internacional de Natação,em Mococa, São Paulo, representando a Seleção do Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 16 de outubro.