A delegação de natação do estado do Rio de Janeiro viajou para Recife nessa segunda-feira Foto Divulgação

Publicado 01/10/2024 15:01

Campos – Com abertura oficial no dia 20 de setembro, os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS) 2024 serão encerrados quinta-feira (3), em Pernambuco. As provas de natação começam nesta terça-feira (1) e entre as atletas está Nicole de Thuin, 14 anos, que compete nas provas de 50 e 100 metros livre e 50 metros borboleta. Ela é de Campos dos Goytacazes (RJ).

Em maio deste ano, Nicole conquistou o título de campeã brasileira nos 50 metros livre; ela havia sido medalha de prata duas vezes nos revezamentos 4x50 livre e 4x50 medley nos Jogos Escolares Estudantis (JEBS) 2022. A atleta está confiante para a prova e a expectativa é que consiga ser medalhista também em Pernambuco.

"Eu treinei bastante para esta etapa que reúne os melhores nadadores de cada estado brasileiro. Espero poder conquistar mais uma medalha", acredita Nicole. A delegação de natação do estado do Rio de Janeiro é composta de 16 atletas; está em Recife desde essa segunda-feira (30).

O secretário de Educação e Esportes de Pernambuco, Alexandre Schneider, explica que a competição é uma seletiva para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados na cidade de Bucaramanga, na Colômbia: "O principal objetivo é promover a prática esportiva entre estudantes de todo o Brasil, valorizando a educação e a integração social entre os participantes”.

Os JEBs 2024 são organizados anualmente pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), com apoio do Ministério do Esporte, tendo na parceria o governo de Pernambuco nesta edição. “Os jogos são voltados para as categorias masculino e feminino, com idades de 12 a 14 anos, nas modalidades olímpicas, não olímpicas e paraolímpicas”, aponta a assessoria de Nicole.

Segundo a assessoria, ao todo são 18 modalidades disputadas: atletismo, atletismo adaptado, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, Taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, wrestling e xadrez. A edição do JEBs do ano passado foi disputada em Brasília, no Distrito Federal.