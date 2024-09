Wladimir (foto maior) está disparado na ponta, Delegada Madeleine em segundo e professor Jefferson terceiro (à direita) - Foto Divulgação

Wladimir (foto maior) está disparado na ponta, Delegada Madeleine em segundo e professor Jefferson terceiro (à direita)Foto Divulgação

Publicado 30/09/2024 15:20 | Atualizado 30/09/2024 16:41

Campos – Faltando seis dias para as eleições, nova pesquisa do Instituto Prefab Future aponta o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho (PP), reeleito em primeiro turno, com 79,7% dos votos válidos. A segunda colocada, Delegada Madeleine, tem 15,9%. Em seguida, aparecem Professor Jefferson (2,2%), Fabrício Lírio (0,7%), Pastor Fernando (0,7%), Raphael Thuin ((0,6%) e Dr. Buchaul (0,2%). Em relação à pesquisa realizada em maio, Wladimir subiu 15,2% (ele tinha 64,5%).

Os votos válidos já desconsideram brancos e nulos. Na pesquisa induzida, contando brancos e nulos, o atual prefeito tem 71%, seguido por Delegada Madeleine, com 14,1%. Já na espontânea, quando nenhum nome de candidato é apresentado aos entrevistados, Wladimir Garotinho foi lembrado por 68,2% e a segunda colocada, Delegada Madeleine, por 10,5%.



Também a aprovação do governo aumentou. Na avaliação anterior estava em 70,5%, indo agora para 75,3%, projeção que fortalece ainda mais a possibilidade de vitória do prefeito já no próximo domingo. Realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, com uma amostra de 2.004 eleitores, a pesquisa (registrada no TSE sob o número RJ-07368/2024) foi encomendada pelo jornal campista Terceira Via. A margem de erro é de 2,19%, com índice de confiança de 95%.



A maior rejeição é da Delegada Madeleine (22,2%). Na sequência: Professor Jefferson (9,2%), Raphael Thuin (7,8%), Wladimir Garotinho (7,4%), Pastor Fernando (4,6%), Fabricio Lirio (4,5%), Dr. Buchaul (2,7%). O Prefab explica que “para a realização da pesquisa, utilizou-se uma equipe de 10 entrevistadores, dois supervisores e uma checadora contratados pelo instituto, devidamente treinados, havendo fiscalização de cerca de 20% dos questionários após os trabalhos de campo e filtragem de dados”.



VEJA OS NÚMEROS



Se fossem estes os candidatos, em quem você votaria para prefeito de Campos? (Apenas votos válidos)

Wladimir Garotinho - 79,7%

Delegada Madeleine - 15,9%

Professor Jefferson - 2,2%

Fabricio Lirio - 0,7%

Pastor Fernando - 0,7%

Raphael Thuin - 0,6%

Dr. Buchaul - 0,2%



Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Campos? (Espontânea)

Wladimir Garotinho - 68,2%

Delegada Madeleine - 10,5%

Professor Jefferson - 1,1%

Fabricio Lirio - 0,2%

Raphael Thuin - 0,2%

Pastor Fernando - 0,1%

Branco ou Nulo - 1,8%

Não sabe ou indeciso - 17,6%

Outros - 0,3%



Se fossem estes os candidatos, em quem você votaria para prefeito de Campos? (Induzida)

Wladimir Garotinho - 71%

Delegada Madeleine - 14,1%

Professor Jefferson - 2%

Fabricio Lirio - 0,6%

Pastor Fernando - 0,6%

Raphael Thuin - 0,5%

Dr. Buchaul - 0,1%

Branco ou Nulo - 5,2%

Não sabe ou indeciso - 5,9%