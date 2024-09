Os agentes da Guarda Civil se posicionaram em pontos estratégicos durante a Semana do Trânsito - Foto Divulgação

Publicado 26/09/2024 23:24

Campos – Iniciadas dia 18 e encerradas nessa quarta-feira (25), em Campos dos Goytacazes (RJ), as atividades pela Semana Nacional do Trânsito, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de atitudes e comportamentos responsáveis que promovam um trânsito mais pacífico, consciente e seguro.

O tema deste ano foi “Paz no Trânsito Começa por Você”. A iniciativa foi da Guarda Civil Municipal (GCM), cujo gerente de transporte interno, Leonardo Batista Simões, explica que os agentes estão de forma fundamental nas ruas, atendendo à sociedade em todas as frentes de serviço, “não só na questão viária, mas na garantia da segurança e do bem-estar de condutores e pedestres, mantendo a ordem nas ruas e avenidas da cidade.

Simões pontua que, durante o mês de setembro a GCM está priorizado o cumprimento da portaria 55, que restringe o trânsito de veículos com mais de quatro eixos na cidade, a fim de salvar e guardar a vida das pessoas dentro do município: “Em decorrência do tamanho, esses veículos acabam criando certos transtornos, uma vez que as vias não foram projetadas para eles; o trajeto correto é pela Estrada dos Ceramistas”.

“Além de fiscalizar o trânsito, são também competência dos agentes, lavrar autos de infração e aplicar multas, quando necessário”, destaca o gerente de transportes. Ele resume que estacionar no passeio e estacionar em local proibido especificamente pela sinalização estão entre as principais infrações registradas de janeiro a 20 de setembro deste ano.

Outras irregularidades citadas por Simões são dirigir segurando o telefone celular; não usar o cinto de segurança; conduzir motocicletas sem capacete; conduzir motocicletas transportando passageiros sem capacete; e avançar o semáforo vermelho, que totalizaram quase 19 mil autos de infração lavrados.

O gerente de transportes orienta que a Guarda Municipal dispõe do número 153, que é uma ferramenta que funciona 24 horas por dia, por meio da qual qualquer pessoa pode ligar para informar sobre alguma irregularidade: “A ligação é gratuita”, realça.