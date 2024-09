Os trabalhos já foram iniciados, com demolição de velhos quiosques que não eram utilizados - Foto Divulgação

Os trabalhos já foram iniciados, com demolição de velhos quiosques que não eram utilizados Foto Divulgação

Publicado 23/09/2024 19:38 | Atualizado 23/09/2024 19:50

Campos – Um espaço que estava abandonado há mais de duas décadas, no subdistrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes (RJ), está sendo transformado em área de convivência pelo governo municipal. O trabalho é executado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.

Para tanto, são demolidos antigos quiosques deteriorados, que estavam sem uso, na Praça do

Amarelinho, no final da Avenida José Carlos Pereira Pinto, entre os bairros Presidente Vargas e Custodópolis. O local será dotado de playground, Academia da Terceira Idade, bancos e mesas apropriadas.

De acordo com o secretário Fabrício Ribeiro, a pavimentação ecológica é feita com bloquetes intertravados que permitem melhor permeabilização das águas das chuvas, fato que contribui para amenizar o calor nos períodos de temperaturas elevadas, proporcionando bem estar aos usuários.

“O quiosque do programa social da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social que serve café da manhã também passará por reformas e permanecerá no local”, pontua Ribeiro ressaltando que a política pública municipal de reestruturação dos bairros instituiu a criação de espaços de convivência em cerca de 70 praças na cidade e do interior.

O secretário destaca que, havendo área suficiente, os espaços de convivência são dotados de campo de futebol com grama sintética ou quadra poliesportiva, quadra de areia para a prática de futevôlei, academia da terceira idade e playground, “além de mesas para a prática de futemesa e tênis de mesa e outros jogos".