A remoção foi feita de maneira rápida e eficiente para evitar maiores transtornos Foto Divulgação

Publicado 19/09/2024 19:08

Campos - Uma operação emergencial para a remoção de 31 árvores localizadas ao longo da BR-356 (em direção ao município de São João da Barra) foi realizada na manhã desta quinta-feira (19), em Campos dos Goytacazes (RJ), pela Secretaria de Defesa Civil, em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O coordenador de Operações da Defesa Civil, Orlando Luís, explica que a ação foi necessária após a constatação de que vândalos atearam fogo nos troncos das árvores, comprometendo a estrutura e aumentando o risco de as mesmas caírem sobre a pista, provocando acidentes: “A equipe técnica identificou que o fogo atingiu a base das árvores, causando danos estruturais severos”.

Orlando Luís ressalta que o ato de vandalismo representava uma ameaça direta à segurança dos motoristas que trafegam pela rodovia, um importante eixo entre Campos/São João da Barra e o Porto do Açu. A operação começou por volta das 6h e foi concluída antes das 13h, envolvendo equipamentos especiais.

A rodovia precisou ser parcialmente interditada durante o processo, funcionando com sistema pare e siga com a orientação de agentes do DNIT para garantir a segurança dos motoristas. “Essa ação conjunta foi necessária, pois as árvores estavam em estado crítico após o incêndio”, realça o coordenador de operações.

A gravidade dos atos de vandalismo é alertada pela Defesa Civil: “Tais ações, como as que criam focos de incêndios, não apenas prejudicam o meio ambiente, mas também colocam vidas em risco”, realça orientando que é importante população denunciar às autoridades competentes. qualquer atividade suspeita.