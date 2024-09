VOs agentes da PRF deram uma geral do veículo e concluíram que ele havia sido furtado - Foto PRF/Divulgação

Publicado 16/09/2024 16:04

Campos – Durante fiscalização ostensiva na BR-101, em Campos dos Goytacazes (RJ), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um Chevrolet S10 que havia sido furtado na cidade do Rio de Janeiro no dia 30 de julho deste ano; uma pessoa foi presa.

A ação aconteceu por volta de 20h deste domingo (15), no Km 78 da rodovia. De acordo com os policiais, ao avistarem o veículo deram ordem de parada. Fizeram a vistoria de praxe nas documentações e consultam aos sistemas, quando verificaram que o carro não estava registrado no nome do condutor.

Indagado sobre a propriedade do veículo, o motorista informou que era da empresa na qual trabalha e que estava utilizando para realizar trabalho em Campos. No entanto, na sequência dos questionamentos, o homem falou que um amigo o havia emprestado o veículo.

Diante das informações contraditórias, os policiais se aprofundaram nos levantamentos; constataram que a Chevrolet, de cor branca, estava registrada como roubo/furto e concluíram tratar-se de receptação, crime previsto no artigo 180 do código penal.

Concluído o levantamento, a equipe conduziu o suspeito (sem a necessidade de algemá-lo) à 134 Delegacia de Polícia Civil do centro, juntamente com o veículo para tomada dos procedimentos cabíveis. De acordo com os policiais, o homem ficou preso.