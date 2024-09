Geralmente as colisões ocorrem nos finais de semana e o reparo aos danos às vezes demora - Foto Assessoria/Enel

Publicado 13/09/2024 18:14

Campos – Colisões contra postes continuam gerando sérios problemas no sistema de energia elétrica na área de concessão da Enel Distribuição, que abrange 66 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a empresa, casos ocorridos no último fim de semana impactaram mais de 31 mil clientes; uma das cidades afetadas foi Campos dos Goytacazes.

No geral, a Enel registrou, de janeiro a agosto deste ano, 300 colisões contra postes, mais 12% em relação aos primeiros oito meses de 2023; somente em Campos, na região norte, foram 46 atingindo 25 mil consumidores. No noroeste fluminense mais de 17 mil imóveis ficaram sem energia elétrica. Foram ao todo cerca de 197 mil unidades consumidoras prejudicadas, contra 136 no mesmo período de 2023, um aumento de 45%.

Segundo a empresa, a Região dos Lagos lidera o ranking de colisões contra postes registrado neste ano, com 49 ocorrências, afetando 41 mil clientes. Na sequência aparecem Niterói (44 ocorrências e quase 45 mil residências impactadas); região Serrana (31 registros e 28 mil afetados); depois vem Campos. Geralmente as colisões acontecem nos fins de sem entre sexta e segunda-feira.

“Um poste derrubado pode significar horas de trabalho das equipes de manutenção, que além

de substituir a estrutura, precisam reconstruir o trecho da rede elétrica danificado”, afirma o responsável pelo Centro de Operação e Controle da Enel Rio, Fábio Damasceno, enfatizando que há situação que para serem providenciados os reparos são necessárias as liberações da perícia.

COMO PROCEDER - “Em casos mais complexos, é necessário aguardar liberação da perícia para iniciarmos os trabalhos, o que pode aumentar o tempo que os clientes ficam sem energia”, realça Damasceno pontuando que um poste derrubado pode significar horas de trabalho das equipes de manutenção, que além de substituir a estrutura, precisam reconstruir o trecho da rede elétrica danificado.

“Além do risco à vida e impacto da falta de energia a diversos clientes, é importante destacar que todo o custo de reposição de estruturas e cabos é repassado a quem provocou o dano ao bem público”, destaca o representante da Enel; ele orienta que quando situações como essas acontecem, a empresa deve ser comunicada para realizar a troca do poste.

“Uma equipe da companhia é deslocada imediatamente para o local, a fim de fazer os reparos na rede”, assinala Damasceno resumindo que “a partir do registro da placa do veículo e de fotos do incidente, a empresa inicia os procedimentos para reaver os custos operacionais gerados pelo atendimento e pelos reparos na rede elétrica, garantindo que os prejuízos sejam arcados pelos responsáveis pelas ocorrências”. O número para se comunicar com a Central de

Atendimento é 0800 2800 120.