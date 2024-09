Vários serviços foram oferecidos pelo programa durante a edição dessa quinta-feira - Foto Divulgação

Vários serviços foram oferecidos pelo programa durante a edição dessa quinta-feira Foto Divulgação

Publicado 06/09/2024 18:08

Campos - Serviços de atualização do Cadastro Único, referenciamento de Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), atendimento médico, vacinação e corte de cabelo, entre outros, foram disponibilizados gratuitamente aos moradores do Parque Santos Dumont, Lagoa das Pedras, Jardim Aeroporto e adjacências no subdistrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes (RJ), nessa quinta-feira (5).

As ações são garantidas pelo Programa Social + Perto”; realizada na Escola Municipal Doutor Francisco Manoel Pereira pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, essa foi a e 52ª edição, com atendimentos acompanhados pela primeira-dama Tassiana Oliveira; secretária Aline Giovaninni; e o secretário da Casa Civil, Suledil Bernardino.

Tassiana comenta que muitas vezes as pessoas que moram nos bairros e localidades mais distantes do centro da cidade têm a dificuldade, por conta da rotina do dia a dia, de ir até um equipamento público e acessar o serviço que deseja.

“Esse programa, que foi criado com muito carinho, junta várias secretarias e realiza um dia de atendimento para otimizar e facilitar o dia dessas famílias”, ressalta a primeira-dama justificando os motivos da sua participação.

“E eu faço questão de estar sempre presente por inúmeros motivos”, realça enumerando: ”Primeiro porque, quando vamos à localidade, nós conseguimos ver as necessidades de cada lugar; segundo, porque é um espaço bom pata ouvirmos as demandas da população, dos moradores”.

Segundo Tassiana, durante os atendimentos, as famílias também puderam conhecer mais sobre o Programa Criança Feliz, que atende crianças de 0 a 3 anos de idade, através de visitas domiciliares com o objetivo de estimular o desenvolvimento integral da primeira infância.

A equipe da Subsecretaria de Políticas para Mulheres também marcou presença, divulgando a rede de apoio municipal à mulher vítima de violência. Estão envolvidas ainda no “Social + Perto” as secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia; Saúde; Serviços Públicos; subsecretarias de Justiça e Assistência Judiciária; Promoção e Defesa da Pessoa Idosa e Políticas para Mulheres.