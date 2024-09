A peça retrata amplo panorama da violência na sociedade nas mais variadas formas - Foto Chico Lima/Divulgação

A peça retrata amplo panorama da violência na sociedade nas mais variadas formas Foto Chico Lima/Divulgação

Publicado 05/09/2024 23:15

Campos – A história de um pai de família que mata seu cachorro por considerá-lo homossexual define o premiado espetáculo “Dois Amores e um Bicho”. Com texto do venezuelano Gustavo Ott e produzido pela Notórias Produções, a peça estará sendo apresentada no Teatro do Sesc, em Campos dos Goytacazes, no próximo dia 13, com início às 19h.

A diretora do trabalho, Danielle Martins de Farias, resume: “Por um lado, temos a ilusão de uma sociedade livre e mesmo permissiva; por outro, apresenta uma propensão ao controle social em nome da segurança, ao moralismo e ao sensacionalismo, criando pânico, multiplicando radicalismos, dando lugar ao temor generalizado e à intolerância em relação ao diferente”.

Danielle realça que a peça reflete o preconceito, a intolerância e a violência que assolam a sociedade como um todo: “Discute questões fundamentais de forte cunho humano e social, como o preconceito à homossexualidade, as pequenas atitudes fascistas do cotidiano, que levam a uma cultura da violência e sua espetacularização pela mídia”.

“O autor aproxima o espectador de questões complexas a partir de um acontecimento que se dá no seio de uma família como outra qualquer”, pontua a diretora acentuando que, paralelamente ao acontecimento principal (o assassinato do cachorro) “a peça mostra um amplo panorama da violência na sociedade em suas mais variadas formas e como esta onipresença acaba condicionando o comportamento das pessoas por sua banalização”.

Gustavo Ott relata que, expondo os paradoxos da contemporaneidade, a obra capta os impasses éticos, ideológicos e políticos do mundo atual dentro de uma estrutura de drama familiar, relacionando o lar ao zoológico.

“O preconceito e o ódio, não importam os seus alvos, são a base de um tema geral e irrestrito”, assinala o autor ponderndo: “Por trás dos diálogos, impõem-se a violência, seja ela literal, como nos pontapés que mataram o cachorro da família, ou manifestada nos fascismos cotidianos, nos traumas e na incomunicabilidade”, pondera.