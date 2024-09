O trabalho no Canal Goiabal está sendo executado com máquina da própria prefeitura - Foto Divulgação

Publicado 04/09/2024 00:14 | Atualizado 04/09/2024 00:50

Campos - Por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) intensifica a limpeza de canais no município. O objetivo é ampliar a segurança hídrica no município, para evitar inundações de bairros. A iniciativa também visa auxiliar na obtenção de água para irrigação de produções agrícolas.

Até o final da semana o trabalho estará sendo executado no Canal Goiabal, próximo do Novo Jóquei. O secretário Almy Junior afirma que a prefeitura nunca tinha feito a limpeza por conta própria: “Depois que adquiriu equipamentos, tem trabalhado principalmente em regiões, não só com a máquina que ela adquiriu, mas em parceria também com a Associação Fluminense dos Plantadores de Cana”.

Almy explica que o Goiabal está interligado aos canais de Cambaíba (que desemboca no Rio Paraíba do Sul) e Mirandela (canalizado no Canal Coqueiro): “A redondeza conta ainda com o Vila Manhães, que também passará por limpeza. A desobstrução irá auxiliar na drenagem de águas dos bairros Novo Jockey, Vila Manhães, Vila Menezes e Parque Goiabal”, assinala ressaltando que a limpeza no canal não é feito há cerca de três décadas.

“O programa de Limpa Rio, do governo do Estado, e o de Segurança Hídrica da prefeitura de Campos fazem a mesma coisa: “É a limpeza de canais para ampliar a segurança hídrica, não só com o objetivo de evitar enchentes e inundações nos bairros, mas também para ter água para auxiliar na irrigação das produções agrícolas”, enfatiza o secretário.