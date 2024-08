De imediato, nessa segunda-feira, o DER iniciou o trabalho de desobstrução da rodovia - Foto Reprodução

Publicado 26/08/2024 22:06 | Atualizado 26/08/2024 22:08

Campos – A “queda de braço” entre governo municipal e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) por conta da liberação da Estrada dos Ceramistas, em Campos dos Goytacazes (RJ), começou a ter solução nesta segunda-feira (26). O órgão decidiu desobstruir a rodovia e anunciou a retomada das obras.

Desde novembro de 2023 a rodovia estava fechada para realização de obras assumidas pelo governo estadual, através do DER. Porém, uma série de intercorrências provocou a suspensão dos trabalhos e as conseqüências acabaram sendo drásticas.

A Estrada dos Ceramistas foi construída para ligar a BR-101 à Baixada Campista e tirar o fluxo de veículos pesados provocado pelo transporte dos produtos das cerâmicas, e também do Porto do Açu (de São João da Barra) das avenidas Arthur Bernardes e 28 de Março. O fechamento causou muito transtorno, inclusive acidentes.

Inúmeras articulações foram feitas pelo governo municipal, Sindicato dos Ceramistas e Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Sem obter nenhum retorno positivo, a prefeitura decidiu, no início da tarde desta segunda-feira, impedir o trânsito de caminhões pesados dentro do município, a partir do dia primeiro de setembro.

Em suas redes sociais, o prefeito Wladimir Garotinho anunciou a medida, explicando que a Guarda Civil Municipal e o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) iriam construir barreiras de contenção em pontos estratégicos, visando proibir o trânsito dos caminhões na Avenida Arthur Bernardes, na 28 de Março e na área central da cidade.

ULTIMATO - "Não temos resposta do governo do estado sobre a conclusão da obra que já dura oito meses e nem ao menos um medida paliativa eles tomam”. Wladimir reclamou ainda que, até então, estava seguindo sem repostas: “Até aqui fomos pacientes; mas, agora estamos dando um prazo de mais uma semana para uma reposta".

O prefeito ressaltou que a proibição estaria sendo comunicada, através de ofícios, ao Porto do Açu, Ministério Público e DER. Horas depois, o DER informou que a obra será retomada nesta semana. Segundo o órgão, o contrato com a construtora Avenida foi assinado no dia 20 de agosto e a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em oito meses. Prometeu ainda buscar alternativa para o fluxo no trânsito durante o período.

A manifestação do DER foi feita por meio de nota, na qual realçou que “já está conversando com a prefeitura e a empresa que assumiu a continuidade da obra para buscar uma solução para o trânsito até que os trabalhos sejam concluídos”. Adiantou que uma possibilidade (que será estudada junto com o governo municipal) é a implantação do sistema pare e siga durante a execução da obra.