Wladimir lidera tanto na estimulada quanto na espontânea; seguido por Madeleine e Jefferson Foto Divulgação

Publicado 26/08/2024 07:00 | Atualizado 26/08/2024 07:54

CAMPOS – O prefeito Wladimir Garotinho (PL) lidera a corrida eleitoral em Campos dos Goytacazes. É o que aponta levantamento feito pelo Paraná Pesquisas. Em segundo lugar aparece a Delegada Madeleine (União Brasil) e em terceiro está o petista professor Jefferson.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º RJ-00920/2024 para o cargo de prefeito, a pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 25 de agosto, tendo sido ouvidos 710 eleitores; atinge um grau de confiança de 95% com margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais.

Na estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Wladimir Garotinho lidera com 63%; já a segunda colocada, a Delegada Madeleine, tem 17,9%, e o terceiro, Professor Jefferson, aparece com 2,7%. Já na espontânea, quando nenhum nome é apresentado, Wladimir aparece com 31,8%; Madeleine com 5,8%; e Professor Jefferson com 0,8.

A liderança na pesquisa tem respaldo na avaliação do governo. À frente nas intenções de votos, o atual prefeito tem 57,2% de ótimo e bom. Já ruim e péssimo somam 13,3%. A pesquisa ainda traz que a atual gestão tem 76,3% de aprovação. Outro ponto é a rejeição, ou seja, em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. A maior rejeição é da Delegada Madeleine, com 20,3%.

De acordo com a metodologia, amostra foi selecionada em duas etapas; sendo na primeira realizado um sorteio probabilístico das localidades onde as entrevistas foram realizadas, considerando a população com 16 anos ou mais. Na segunda etapa, houve utilização de quotas amostrais proporcionais, baseadas em gênero, faixa etária, escolaridade e renda domiciliar mensal.

Veja os resultados:

ESTIMULADA - Se as eleições para Prefeito de Campos dos Goytacazes fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Wladimir Garotinho. PP (Vice Frederico Paes)............63,0%

Delegada Madeleine União Brasil (Vice Oziel Batista...17,9%

Professor Jefferson– PT (Vice Mayra Freitas).............. 2,7%

Fabrício Lírio – Rede (Vice Vanessa da Enfermagem)....1,1%

Thuin – PRD (Vice Clodomir Crespo)..........................0,7%

Dr. Buchaul – Novo (Vice Isac Viana).........................0,6%

Pastor Fernando – PRTB (Vice Dr. Carlito)...................0,1%

Não sabe/ Não respondeu.........................................5,8%

Ninguém/Branco/Nulo..............................................8,2%

ESPONTÂNEA - Se as eleições para Prefeito de Campos dos Goytacazes fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Wladimir Garotinho................................................31,8%

Delegada Madeleine................................................ 5,8%

Professor Jefferson................................................. 0,8%

Fabrício Lírio.......................................................... 0,1%

Thuin –................................................................. 0,1%

Outros nomes citados..............................................1,0%

Não sabe/ Não respondeu.......................................53,9%

Ninguém/Branco/Nulo............................................. 6,3%