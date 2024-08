Os atendimentos foram feitos no posto Lagamar, da Polícia Rodoviária Federal - Foto Divulgação

Os atendimentos foram feitos no posto Lagamar, da Polícia Rodoviária Federal Foto Divulgação

Publicado 21/08/2024 16:03

Campos - Ação do Comando em Saúde, desenvolvida nessa terça-feira (20) no Km 78 da BR-101 no posto Lagamar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Campos dos Goytacazes (RJ), realizou 120 atendimentos de assistência médica, odontológica, farmacêutica, aferição de pressão arterial e glicemia; além de vacinação contra o vírus Influenza.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos programas especiais, teve como parceiros o Programa Estadual de Saúde do Homem; PRF, através do Comando de Saúde Preventivo; Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT); e Concessionária Arteris Fluminense.

Os caminhoneiros que passaram pelo local também puderam fazer testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Houve ainda distribuição de preservativos masculino e feminino; além de abordagens educativas e orientações a respeito da saúde do homem. A diretora de Programas Especiais da Secretaria de Saúde, Francielle de Oliveira, considera bastante positiva a ação.

“Foi um sucesso, pois através das parcerias, conseguimos mobilizar inúmeras frentes para que a ação acontecesse”, avalia Francielle comentando “Dessa forma, podemos dar toda a assistência aos motoristas, com a oferta de diversos serviços, orientações acerca dos cuidados no trânsito e consultas médicas”.