Nesse sábado, tendo ao lado a primeira-dama Tassiana, Wladimir participou de carreata Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 19/08/2024 12:18 | Atualizado 19/08/2024 12:27

Campos - O lançamento oficial da campanha do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho (PP), com o número 11, à reeleição, acontece nesta segunda-feira (19), às 18h, na Multiplace (Avenida Alberto Lamego, n° 258, no Parque Califórnia); mas, ele já está nas ruas por conta e neste final de semana participou de caminhadas e carreata na Baixada Campista e em Guarus.

Em 2020, Wladimir foi eleito pela coligação “Um Governo de Verdade”, tendo como companheiro de chapa Frederico Paes. A chapa continua a mesma; porém, o slogan é “Ta no Coração da Gente”. Nesse sábado (17), o prefeito participou de uma caminhada em Goitacazes, na Baixada Campista, pela manhã, acompanhado da primeira-dama, Tassiana Oliveira e centenas de pessoas.

À tarde, a programação foi no subdistrito de Guarus, com a caravana percorrendo várias ruas, a partir dos bairros Custodóplis e Santa Rosa. Neste o domingo (18) a visita está sendo no distrito de Ururaí. Em suas manifestações, Wladimir tem ratificado proposta de campanha de paz e com propostas focadas no interesse público.

“O carinho e o acolhimento da população são gratificantes, desde as crianças até adultos”, avalia o prefeito pontuando: “Estou podendo rever amigos e passar por algumas de nossas conquistas, como a Escola Municipal Lions I, que hoje atende mais de mil alunos, reformada e entregue pela nossa gestão”.

Wladimir diz que o trabalho só começou: “Tá no coração da gente. Espero todos que acreditam no nosso trabalho e na nossa cidade, nesta segunda-feira, na Multiplace, para o lançamento oficial da nossa campanha; que é uma campanha de respeito e propostas”.