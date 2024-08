São 1,366 metros quadrados de área construída pela Empresa de Obras Públicas - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 16/08/2024 18:43

Campos - Com 1,366 metros quadrados de área construída, a nova sede da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) em Campos dos Goytacazes (RJ) foi inaugurada nesta sexta-feira (16). está localizada na Rua Antônio Jorge Young, 36/46, no centro da cidade e concentrará 19 órgãos.

São cinco varas cíveis; um Juizado Especial Cível; quatro varas criminais; três varas de Família; duas varas da Infância, Juventude e do Idoso; um Juizado de Violência Doméstica; e três Núcleos de Primeiro Atendimento; além da coordenação regional.

Estrategicamente, o prédio está localizado próximo do Tribunal de Justiça, visando facilitar o deslocamento de usuários dos serviços da defensoria e das equipes da instituição; além de assegurar melhores condições de trabalho a defensores, servidores, residentes jurídicos e estagiários.

O subdefensor público-geral de Gestão, Marcelo Leão, destaca que, no novo endereço, todos os órgãos terão salas para as equipes e gabinete individualizado para defensores: “O local também contará com área de recepção, copa e auditório; há também estacionamento com 40 vagas e guarita de segurança”.

PLANEJAMENTO - Leão explica que a nova sede é fruto de um árduo trabalho de gestão: “Passa pelo exercício da nossa autonomia, pelo repasse do duodécimo e por um planejamento sério e responsável. O terreno foi doado à Defensoria Pública pelo município de Campos, já inteiramente regularizado em nome da instituição”, enfatiza.

Quanto à construção, o subdefensor diz que ficou a cargo da Empresa de Obras Públicas (Emop) do Estado do Rio de Janeiro, por meio de convênio: “A sede de Campos é acessível, com pisos táteis, rampas de acesso, barras de segurança e banheiros adaptados para pessoas com deficiência”, realça

Segundo ainda Marcelo Leão, “o local foi pensado para ser sustentável, com cisternas de reúso, para a captação de água da chuva, e iluminação externa com fotocélulas, que são acionadas apenas quando não há incidência de luz natural”.