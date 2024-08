Tânia Alberto aponta que um dos indicadores é o desempenho escolar dos alunos - Foto Wellington Rangel/Divulgação

Publicado 14/08/2024 21:26 | Atualizado 14/08/2024 22:32

Campos – “Acabou de sair o resultado do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). A rede municipal de Campos está com nota 5,4 e a rede estadual com nota 5,2. Até então, a maior nota do município na história havia sido 5,0 em 2015. Estamos fazendo história; temos muito que comemorar”.

A manifestação é do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, na sua rede social, ao repercutir, no início da noite desta quarta-feira (14), os resultados do Ideb e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023, anunciados pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

O novo Ideb de Campos é 5,4, superior ao último índice obtido em 2021, que foi 4,7 e ao anterior, em 2017, de 4,6. “Vale lembrar que viemos de uma gestão que não tinha Ideb (o governo que me sucedeu não teria informado os dados ao MEC) e ainda enfrentamos uma pandemia”, relembra Wladimir assinalando: “Ainda assim, recuperamos o ciclo educacional do município em tempo recorde”.

“Esse é o melhor desempenho dos estudantes de toda a série histórica da rede municipal, desde 2007”, compara a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Tânia Alberto. Ela relata que Campos também teve a melhor nota do nono ano da educação fundamental (4,2), ou seja, melhor que a nota do estado do Rio de Janeiro, que foi de 3,3.

A secretária destaca o esforço dos professores, gestores das escolas e demais servidores: “Todos foram bastante importantes para que atingíssemos o objetivo de melhorar o desempenho e colocar Campos e a sua rede de ensino no mapa das escolas e redes municipais que estão produzindo as boas práticas para melhorar a qualidade do ensino público, da educação básica.”.

Tânia enfatiza que o Ideb trabalha com dois indicadores muito importantes. Um deles é o desempenho escolar dos alunos - mensurado no 5º e 9º ano, avaliando o desempenho dos alunos de acordo com as habilidades acumuladas ao longo de todos os cinco anos do ensino fundamental nos anos iniciais e os nove anos acumulados ao 9º ano.

Além disso, segundo ainda a secretária, o Ideb também trabalha com o fluxo escolar e mensura quantos alunos são aprovados, quantos deixam de frequentar a escola por algum motivo ou quantos deixam de ser aprovados, seja por nota, por falta, porque esse fluxo escolar como meta do plano nacional de educação também precisa ser acompanhado.

“Não basta uma rede ter boas notas se ela exclui muitos alunos através da reprovação ou do abandono escolar”, observa Tânia justificando: “Então, esses dois indicadores (fluxo e desempenho de alunos) são acompanhados bianualmente com a avaliação do Saeb, que faz os cálculos após o resultado do censo e identifica o Ideb que cada escola e cada município vai ter”.

INVESTIMENTOS - Na opinião da secretária, é importante que esses indicadores sejam acompanhados e usemos para organizar e orientar as políticas de educação: “São esses indicadores, associados a outros instrumentos técnicos, pedagógicos e de legislação, que fazem com que nós planejamos uma rede pública que, além de gratuita e oferecida a todos, o faça com qualidade e com equidade, porque tem que ser boa para todos e não somente para alguns”.

Entre os investimentos realizados pelo município nos últimos anos no campo da Educação, Tânia aponta o Programa Tô Lig@!, no qual foram distribuídos cerca de oito mil tablets para os alunos e 3.581 chromebooks para os profissionais da rede, além de desktops para as unidades, garantindo acesso à tecnologia e promovendo a inclusão digital.

“Também foram implantados Laboratórios de Tecnologias Digitais em 150 unidades escolares, totalizando 1.600 Chromebooks nessas escolas”, acrescenta incluindo: “Foram adquiridos Kits de robótica, laboratórios de Matemática e Ciências, e conjuntos de Laboratórios Brincar e Aprender, contendo recursos educacionais lúdicos.

Outro fator considerado relevante pela secretária é que a Seduct promove, anualmente, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, estimulando a pesquisa e a ciência, além do contato com universidades e empresas: “Só em programas de bolsas os investimentos somaram mais de dois milhões e meio de reais”.

Cerca de R$ 40 milhões em obras e manutenções, beneficiando mais de 50 unidades escolares, incluindo aquisição de mobiliário; Programa de Expansão e Ampliação da Rede; incentivo à leitura, através do projeto “Biblioteca em Casa”, que já distribuiu 48 Mil Maletas, facilitando o acesso à leitura para alunos da Educação Infantil ao 9º ano, também são relacionados pela secretária.