Há algum tempo, o mar vem invadindo a pista no mesmo trecho da estrada, provocando erosão Foto Divulgação

Publicado 13/08/2024 18:05

Campos - Previsão de ressaca pela Marinha do Brasil, a partir dessa segunda-feira (12), até quinta-feira (15), no litoral do estado do Rio de Janeiro, deixa moradores e pescadores da praia do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes, em alerta. A expectativa é de que as ondas possam atingir até quatro metros.

Segundo a Secretaria de Defesa Civil Municipal, para esta terça-feira (13), não há previsão de chuvas no município; durante parte da manhã o sol apareceu; quanto aos ventos, estão sendo moderados, mas com tendências a ficarem mais fortes. Havendo emergência, a orientação é entrar em contato através dos telefones 199 ou (22) 98175-2512.

No caso específico do Farol, a previsão de ressaca leva a Defesa Civil a defender atenção redobrada das pessoas que forem transitar a pé ou de veículo na orla, principalmente pelo trecho entre o Lagamar e a pista que dá acesso a Barra do Furado, por causa da erosão, aonde a areia invade a área e também as residências. O secretário Alcemir Pascoutto destaca que o fenômeno da erosão costeira é provocado pelas ondas e ventos.

Segundo Pascoutto, um agente da Defesa Civil fica permanentemente no local para monitorar a área e enfatiza que o governo municipal está atento ao problema que atinge a praia, que há décadas sofre com um processo de erosão que já obstruiu mais de 130 metros da orla nas últimas décadas. No ano passado, uma frente fria provocou uma ressaca no mar, aumentando o processo de erosão.

O fenômeno destruiu ainda mais parte da estrada litorânea que liga a localidade de Gaivotas a Barra do Furado, no município de Quissamã. A possibilidade de novas erosões, se prevalecer o indicativo da Marinha, não está afastada, nesse trecho, caso o mar fique agitado ao extremo.