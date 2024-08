Depois de duas horas de caminhada, houve concentração na Praça do Santíssimo Salvador - Foto Divulgação

Publicado 08/08/2024 17:46

Campos - A 18ª edição da Marcha para Jesus, realizada pela Associação Evangélica de Campos (AEC) com apoio do governo municipal, reuniu mais de 40 mil pessoas, nessa quarta-feira (7), em Campos dos Goytacazes (RJ). Foi uma noite de oração, adoração e louvores, com apresentações de bandas e pastores evangélicos locais.

Com dois pontos de concentração para a partida da Marcha - no Parque Alvorada, em Guarus, e na Avenida Alberto Lamego, em frente à Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) -, os religiosos seguiram os trios elétricos até a área central da cidade, na Praça do Santíssimo Salvador.

A estrutura usada na Festa do Padroeiro durante a semana, com som e iluminação, foi utilizada pelos organizadores da Marcha para a concentração final. A Guarda Civil Municipal também apoiou com atuação no ordenamento do trânsito; além da equipe de agentes da Secretaria de Ordem Pública, que esteve no local, dando apoio na organização do evento.

“A marcha é um evento interdenominacional, que reúne as igrejas em um só objetivo: adorar a Deus”, destaca o presidente da AEC, apóstolo Renê Siqueira, da Igreja Presbiteriana do Parque Santa Rosa. “Presenciamos um mover muito grande da presença do Espírito Santo, trazendo paz, alegria e esperança para cada coração dos campistas”.

UNIÃO DE IGREJAS - De acordo com Siqueira, cerca de 150 igrejas estiveram envolvidas: “Em um único objetivo, marchando em prol da nossa cidade, pedindo bênçãos para nossa população”, realça. O vice-presidente da associação, Pastor Fernando Trindade, da Igreja Batista do Eldorado, endossa as palavras do apóstolo.

“A 18ª marcha uniu todas as igrejas evangélicas de Campos em fraternidade, em união e celebração ao amor a Jesus; espalhando paz e a fé pela nossa cidade”, comenta afirmou Trindade. O prefeito do município, Wladimir Garotinho; a primeira-dama, Tassiana Oliveira; e outras autoridades, prestigiaram a noite de orações.

Embora organizada por evangélicos, fiéis de outras denominações também “marcharam por Jesus” durante mais de duas horas. Após a caminhada e adoração, todos se reuniram na Praça do Santíssimo, onde foram realizados cultos, pregações e apresentações de bandas evangélicas. O tema dessa edição foi “Campos movida pelo Espírito Santo”.