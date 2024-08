Várias atividades são desenvolvidas pela Secretaria de Campos, com foco nos alunos - Foto Secom/Divulgação

Publicado 06/08/2024 21:51 | Atualizado 06/08/2024 22:00

Campos – Com dedicação e criatividade em abordagens que proporcionam uma educação mais eficaz e envolvente reconhecidas, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ), através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), é um dos 10, no Brasil a receber o prêmio “Gestão Inovadora na Educação”, concedido pelo Instituto Porvir.

A cerimônia de premiação acontece nesta quarta-feira (7), das 10h às 12h, no auditório da sede da prefeitura. A secretaria se destacou pela iniciativa de investir na atualização e na formação continuada de suas equipes, transformando a qualidade do ensino e preparando os jovens para um futuro de desafios e oportunidades.

Pelos critérios, são avaliadas, ainda, inovação e efetividade na área da educação; mobilização da comunidade escolar e familiar; educação socioemocional; formação contínua de professores; avaliação e monitoramento, além de gestão participativa.

A iniciativa é da Mind Lab, metodologia de ensino que adota jogos de raciocínio para desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais em crianças e jovens. A premiação destaque no Portal Porvir - principal plataforma de conteúdos e mobilização sobre inovações educacionais do Brasil.

Desde 2012, o portal mapeia, produz e difunde referências para inspirar e apoiar transformações que garantam equidade e qualidade na educação a todos os estudantes brasileiros. Uma das demandas cumpridas pela Seduct é preparar os professores para usar mais as tecnologias digitais, seja com formações sobre como aproveitarem jogos digitais ou com ajuda para fazerem videoaulas de qualidade.

MEDIDAS ADOTADAS - Também foram selecionadas as secretarias de Barretos, Caraguatatuba, Piracicaba, Marília e São Bernardo do Campo, em São Paulo; Angra dos Reis (RJ); Vitória da Conquista, na Bahia; Recife, em Pernambuco; e Rio Branco, no Acre.

De acordo com a secretária de Campos, Tânia Alberto, uma das medidas adotadas pela Seduct diz respeito à criação da Escola de Formação de Educadores Municipais (Efem); além do uso das tecnologias digitais nas escolas e creches, com implantação de laboratórios, robótica, jogos digitais e programas como menteInovadora, eduten e estação educação.

Tânia relata que o modelo de Campos se deu pela revisão dos sistemas de currículos e avaliação; as matrizes curriculares que ampliaram as condições de oferta de ensino de qualidade; práticas orientadoras com produção de conteúdo próprio em videoaulas e apoio de salas-estúdio.

A secretária aponta, ainda: criação da Escola de Formação de Educadores Municipais; parcerias com projetos de qualidade comprovada; ensino da computação, adequação aos currículos e política de inclusão ampliada para a EJA, entre outros. “Também garantimos laboratórios de tecnologias com robótica, chromebooks e tablets e conseguimos levar internet a todas as unidades”, acentua.