Thiago Rangel, Raphael Thuin e Clodomir Crespo formalizaram a aliança nesta segunda-feira Foto Divulgação

Publicado 05/08/2024 21:58

Campos – Depois de terem anunciado que estariam se articulando para concorrer à prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) nas próximas eleições, dois pré-candidatos abrem mão da disputa, em prol de “chapa de consenso”, encabeçada pelo vereador Raphael Thuin, que até então estava cotado para compor com um deles.

Nesta segunda-feira (5), o deputado estadual Thiago Rangel declarou que estava retirando seu nome do páreo para apoiar a candidatura de Thuin (PRB) que vinha sendo apontado como seu possível companheiro de chapa. Os dois partidos realizaram convenção na manhã desta segunda-feira, no Pálace Hotel.

Outra surpresa foi a desistência do empresário Clodomir Crespo, presidente do Democracia Cristã (DC) municipal, para ser vice de Thuin. Clodomir foi um dos primeiros a lançar pré-candidatura a prefeito, durante pré-convenção no dia cinco de março, com a proposta de “desafiar o sistema político”.

Na época, o empresário afirmou que tem uma única posição, acima de qualquer outra, apontando como meta transformar o sistema político administrativo da prefeitura. Ao justificar a decisão ser decisão de ser vice na chapa, ele disse acreditar que a dobradinha com o vereador Thuin na cabeça fortalece sua pretensão.

Já Thiago Rangel chegou inclusive a adiantar algumas propostas para um provável plano de governo. Porém, explicou que optou por continuar exercendo o mandato de deputado em respeito a quem o elegeu e para não enfraquecer a representatividade de Campos e da região na Assembleia Legislativa (Alerj).

Os principais pontos da campanha da chapa Thuin/Clodomir, segundo revelou o vereador, é “Liberdade, Emprego e Dignidade”. Thuin garantiu que está pronto para o desafio: “Podem ter certeza que vocês vão ter um amigo humilde, mas guerreiro e com muita vontade de buscar uma cidade mais desenvolvida, oferecendo emprego e dignidade a população”, reforçou.