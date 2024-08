Wladimir e Frederico enalteceram os apoios para superar as dificuldades que enfrentaram - Foto Divulgação

Publicado 31/07/2024 22:34 | Atualizado 31/07/2024 22:51

Campos – Com a proposta de “fazer a chapa Wladimir Garotinho/Frederico Paes campeã de votos”, o Partido Progressista (PP) oficializou a candidatura do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ) e do vice á reeleição (pela aliança “O Trabalho Só Começou”), na noite desta quarta-feira (31). A candidatura será lançada no próximo dia 19.

O ato aconteceu na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com a presença do presidente estadual do PP, deputado federal e ex-secretário estadual de Saúde Dr. Luizinho, que ressaltou a administração de Wladimir: “Parabenizo o prefeito e sua equipe, pelo trabalho incansável desenvolvido em Campos, com o propósito de cuidar das pessoas”.

Também representando o presidente nacional do partido, o líder pepista estadual pontuou: “Sou grato por estar aqui, representando o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, que acredita no desafio que lançamos hoje aqui, o de fazer de você um campeão de votos nesta cidade”.

Com salão superlotado, além de Dr. Luizinho, estavam presentes os deputados federais Felício Laterça e Júlio Lopes; Bruno Dauaire (estadual); secretários municipais; presidentes e militantes pepistas e de partidos aliados ao prefeito (Podemos, Agir, PDT, MDB, PL, Avante e Republicanos).

Bruno lembrou o DNA das famílias Dauaire e Garotinho, de fazer pelo povo: “E DNA a gente não nega; porque, nossas famílias nos ensinaram a gostar do povo, a conviver e a lutar por ele. O governo Wladimir é humano e, por isso, um sucesso. Essa é a característica da Família Garotinho, cuidar de pessoas”.

RECONHECIMENTO - Júlio Lopes, em seu quinto mandato na Câmara Federal, destacou a gestão do prefeito e reforçou parceria por sua reeleição: “Wladimir está dando um show de administração; é só andar pela cidade. Muito me alegra encontrar aqui o amigo Mauro Silva, na presidência do PP. Só reforça o pensamento para seguirmos firmes na reconstrução de Campos”.

O vice-prefeito, Frederico Paes relatou a busca de apoio no início do governo: “Não fomos com pires na mão pedir ao governador Cláudio Castro, fomos com um prato fundo, sem apoio de deputado ou qualquer outro interlocutor. A esperança que tínhamos no início, hoje é experiência e confiança - melhor prefeito que Campos já teve”.

Wladimir enalteceu Campos como sendo terra de oportunidades: “Só não conseguimos fazer mais, porque a oposição não deixou, só atrapalhou. Todos os investimentos em parceria da prefeitura com o estado foram feitos com o governador Cláudio Castro antes de assumirmos o mandato”.

“Em Campos só tem dois grupos que entrarão na disputa: o que está aqui, trabalha e acredita na cidade e o outro, que só quer atrapalhar”, comparou o prefeito anunciando: “A partir do dia 16, estaremos nas ruas, trabalhando voto a vitória, porque acreditamos num município cada vez melhor”.