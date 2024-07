A Cândido Mendes de Campos dos Goytacazes é uma das 11 principais do estado - Foto Divulgação

Publicado 29/07/2024 17:18 | Atualizado 29/07/2024 17:18

Campos – Ao comemorar 122 anos de fundação, a Universidade Candido Mendes (Ucam) está disponibilizando mais de seis mil bolsas de graduação em seus cursos de graduação presencial e Folheto de Aplicação Didática (EAD), para quem possui renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo (R$ 1.412,00); são 1.122 de 100% e cinco mil 50%.

Para participar do processo seletivo é necessário seguir o regulamento que está publicado no site da universidade. As inscrições para bolsas de 100% vão até cinco de agosto; já no caso das demais, o encerramento está previsto para 23 de agosto.

Os contemplos serão divulgados no site, nos respectivos dias de encerramentos das inscrições. Quem tiver dúvida em qualquer das unidades da Ucam no estado do Rio de Janeiro, poderá esclarecê-la junto à central de atendimento, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, através do telefone: (21) 99214-0033.

De acordo com a assessoria de imprensa da Ucam, “o critério leva em conta fator socioeconômico, com objetivo de proporcionar acesso aos estudos de graduação a pessoas em situação de vulnerabilidade social”. A universidade tem 11 unidades principais; uma delas em Campos dos Goytacazes, na região norte fluminense.