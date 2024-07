O reservatório elevado tem capacidade para 15 mil litros e está em local estratégico - Foto Divulgação

O reservatório elevado tem capacidade para 15 mil litros e está em local estratégico Foto Divulgação

Publicado 25/07/2024 21:10 | Atualizado 26/07/2024 01:01

Campos – Com reservatório elevado de 15 mil litros de água e capacidade para abrigar dois caminhões de bombeiros, a nova Seção Contraincêndio (SCI) do Heliporto de Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ) está estrategicamente localizado para minimizar o tempo de resposta em caso de possíveis emergências aeronáuticas.

A inauguração aconteceu nessa quarta-feira (24), por iniciativa da concessionária Infra Operações Aeroportuárias, que administra o heliporto desde setembro de 2021. “É mais uma entrega que contribui para a melhora contínua no atendimento do aeródromo”, ressalta o superintendente do heliporto, Rosimar Tavares.

“É uma forma de reforçar nosso compromisso em oferecer um serviço seguro e de qualidade para os nossos clientes do setor offshore”, acentua Tavares relatando que a nova seção está com uma estrutura maravilhosa para os bombeiros que atuam na unidade.

“Trata-se de mais um investimento que visa melhorar a experiência dos passageiros e das empresas que aqui atuam”, realça o superintendente. Ele detalha que o heliporto tem estrutura moderna e está apto a receber todas as aeronaves utilizadas em operações offshore.

TREINAMENTO - “Há uma rede de hidrantes abastecida por uma cisterna de 30.000 litros de água e 120 extintores posicionados estrategicamente”, acentua Tavares citando que foi realizado um treinamento específico de deslocamento e abordagens para a nova seção de incêndio, além das simulações regulares.

A inauguração da SCI foi prestigiada por autoridades civis e militares; entre elas, o presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos (Codemca), Afranio Junior, que considera o heliporto de grande importância para a economia da cidade.

“Estamos felizes com os investimentos que vêm sendo feitos pela Infra”, comenta Junior. Ele avalia que o serviço oferecido pelo heliporto é de extrema importância para o setor offshore: “Vemos o comprometimento da empresa e a resposta que é dada para o comércio como um todo. São doze meses ininterruptos de investimentos revertidos para a população, resultando em um grande crescimento para a região do Farol e para toda Campos”, conclui.