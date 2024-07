A demolição do antigo prédio da Fernando de Andrade teve início na última segunda-feira - Foto Divulgação

Publicado 24/07/2024 18:13 | Atualizado 24/07/2024 18:53

Campos - Desativado há cerca de sete, o prédio da Escola Municipal Fernando de Andrade, em Guarus, subdistrito de Campos dos Goytacazes (RJ) começou a ser demolido na última segunda-feira (22), por iniciativa da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. A ação foi acompanhada pelo prefeito Wladimir Garotinho.

No local (onde também funcionou a Creche Heloisa Monteiro da Paixão) será construído novo prédio com capacidade para abrigar 600 alunos, contando com nova arquitetura. Segundo o diretor de Infraestrutura da secretaria, Francisco Eduardo Freitas, os espaços estão sendo projetados para se adequar às demandas de acessibilidade e legislações vigentes.

Freitas ressalta que estão previstas áreas independentes da pré-escola e ensino fundamental:

“Além disso, o espaço vai contar com infraestrutura para área administrativa; área operacional (cozinha e serviço); brinquedoteca; laboratórios de Ciências e Informática sala de leitura; auditório; sala de recursos; playground; quadra coberta; banheiros acessíveis e rampa de acesso ao segundo pavimento”, pontua.

Do projeto constam, ainda, câmeras, para garantir o monitoramento e segurança dos alunos e do patrimônio escolar: “A construção do novo imóvel vem atender a uma demanda de vagas na localidade e proporcionar novo padrão de estrutura física adotado pelo novo governo, proporcionando mais qualidade e conforto para alunos e funcionários”, explica o diretor de infraestrutura.

Com a desativação do antigo prédio, alunos e servidores foram transferidos para o Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) municipalizado Wilson Batista, que fica a 700 metros da unidade. A secretaria explica que o novo prédio vinha sendo projetado há algum tempo, por determinação do prefeito.