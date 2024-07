Com base no estatuto, a eleição da Acic para o biênio 2024/2026 aconteceu no último dia 19 - Foto Divulgação

Com base no estatuto, a eleição da Acic para o biênio 2024/2026 aconteceu no último dia 19 Foto Divulgação

Publicado 22/07/2024 19:13 | Atualizado 22/07/2024 19:48

Campos – Quando estiver comemorando 133 anos de fundação, no próximo dia oito de agosto, a Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic) estará também empossando os membros da nova diretoria, eleitos na última sexta-feira (19), para o biênio 2024/2026.

Encabeçada pelo empresário Maurício Cabral, a Chapa “Integração” foi eleita por aclamação. O atual presidente, Fernando Loureiro, destaca a importância da entidade para o desenvolvimento econômico e social do município: "A Acic é uma centenária que desde sua fundação, em 1891, desempenha um importante papel para Campos, não apenas para a classe empresarial, mas para a comunidade em geral".

Loureiro ressalta que ter Maurício Cabral como seu sucessor é positivo, justificando que o empresário já vinha desenvolvendo, com maestria, o cargo de segundo vice-presidente há alguns anos e está preparado para representar a instituição. Ele avalia os últimos dois anos importantes para consolidar o protagonismo da Acic.

“Saímos de um período de pandemia da Covid-19, que por mais de um ano paralisou o planeta, causando desempregos e fechamentos de empresas”, lembra o presidente pontuando que em Campos não foi diferente: “Para agravar o quadro enfrentamos dificuldades econômicas na região que acabaram refletindo no comércio/indústria, sendo essas as principais atividades econômicas e empregadoras da cidade”.

Maurício Cabral adianta que fará uma gestão com parcerias e a quatro mãos: “Procuraremos entidades e conselhos de classes, federações, sindicatos e as iniciativas públicas e privadas; pois, sem essas parcerias que representam nossa sociedade civil organizada, não conseguimos alcançar nossos objetivos coletivos”, enfatiza.